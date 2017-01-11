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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۳۵

مدیرعامل آتش نشانی آبادان خبرداد:

سالم ماندن سرنشین خودروی سقوط کرده در رودخانه بهمنشیر

سالم ماندن سرنشین خودروی سقوط کرده در رودخانه بهمنشیر

آبادان – مدیرعامل سازمان آتش نشانی آبادان گفت: سرنشین خودروی وانتی که به درون رودخانه بهمنشیر سقوط کرده بود از مهلکه جان سالم به در برد.

مجید فرهانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقارن ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه امروز و پس از دریافت خبری مربوط به سقوط یک دستگاه خودرو وانت به درون رودخانه بهمنشیر، دو گروه عملیاتی این سازمان سریعا به محل اعزام شدند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه تلاش ماموران برای نجات تنها سرنشین این خودرو (راننده) به ثمر رسید و وی از مهلکه جان سالم به در برد.

فرهانی پور با بیان اینکه خودرو همچنان در رودخانه باقی مانده است، تصریح کرد: رعایت نکردن موارد ایمنی به ویژه نزدیک شدن به حریم رودخانه سبب بروز این حادثه برای خودرو وانت شد.
 

کد مطلب 3874679

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