سالم ماندن سرنشین خودروی سقوط کرده در رودخانه بهمنشیر

مجید فرهانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقارن ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه امروز و پس از دریافت خبری مربوط به سقوط یک دستگاه خودرو وانت به درون رودخانه بهمنشیر، دو گروه عملیاتی این سازمان سریعا به محل اعزام شدند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه تلاش ماموران برای نجات تنها سرنشین این خودرو (راننده) به ثمر رسید و وی از مهلکه جان سالم به در برد.

فرهانی پور با بیان اینکه خودرو همچنان در رودخانه باقی مانده است، تصریح کرد: رعایت نکردن موارد ایمنی به ویژه نزدیک شدن به حریم رودخانه سبب بروز این حادثه برای خودرو وانت شد.

