به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم، احمد عطارنیا گفت: آموزشهای فنی و حرفهای در اصلاح و تربیت زندانیان و ایجاد اشتغال برای آنان مؤثر بوده و در کاهش معضلات اجتماعی نقش بسزایی دارد.
وی گفت از ۸۷۸ نفر مددجوی زنداهای قم که آموزشهای مهارتی را فراگرفتند ۳۱ نفر زن و ۷۵۶ نفر مرد میباشند.
مدیرکل آموزش فنی وحرفهای استان قم در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه ارائه آموزشهای فنی و حرفهای به مددجویان افزود: یکی از علل اصلی بزهکاری و جرم در جامعه، بیکاری است چرا که خیلی از کسانی که شغل ندارند به کارهای خلاف قانون روی آورده و راهی زندان میشوند.
وی افزود: این اداره کل در راستای انجام رسالت سازمانی خود با برنامهریزی و رویکرد جدید تمام تلاش خود را بکار میگیرد تا با ارائه مهارتهای فنی و حرفهای و فراهم نمودن زمینه اشتغال موجبات بازگشت و توانمندسازی زندانیان به جامعه را فراهم کند.
مدیرکل آموزش فنی وحرفهای استان با تأکید بر این مطلب که فراگیری آموزشهای مهارتی با ایجاد اشتغال برای زندانیان در بازگشت مؤثر آنان به جامعه بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: یادگیری آموزشهای فنی و مهارتی برای مددجویان علاوه بر ایجاد شرایط اشتغال، موجب تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنان نیز میشود.
عطارنیا افزود: نیروی متخصص و ماهر در پیشرفت کشور تأثیرگذار است و در مسیر توسعه، نیروی انسانی ماهر و متخصص یکی از مهمترین و کارآمدترین ابزارها محسوب میشود.
وی با اشاره به فعالیتهای مرکز آموزش فنی و حرفهای مستقر در زندان قم اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ حرفه مهارتی در ۱۰ کارگاه این مرکز ارائه میشود و به منظور تقویت این مرکز مربیان مجرب و تجهیزات مناسبی را به منظور آموزش مددجویان اعزام میکنیم.
عطارنیا اضافه کرد: تمامی این رشتهها بر اساس سرفصلها واستانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفهای با اولویت آموزشهای عملی و توسط مربیان اعزامی از اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اجرا میشود.
وی افزود: آزمونهای پایان دوره این دورهها توسط آزمونگران اعزامی اداره کل اخذ و گواهینامههای مهارت مددجویان پذیرفته شده درآزمونها بدون ذکر نامی از محل آموزش و دقیقاًهمانند گواهینامههای صادره با کد استاندارد بینالمللی در مراکز سطح شهر صادر و تحویل مددجویان میشود.
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