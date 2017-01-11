قرآن والاترین جایگاه را به شهدا داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان سیستان وبلوچستان عصر امروز در اولین یادواره ۶۵ شهید بخش تیمورآباد شهرعلی اکبر شهرستان هامون که با حضور مسئولان استانی وشهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری آیین های یادواره شهدا از نیاز های امروز جامعه ما است که موجب ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه می شود.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول حماسه عظیم هشت سال دفاع مقدس ۲۳۰هزار شهید والامقام تقدیم انقلاب کرد، گفت: انقلاب اسلامی ایران با تقدیم شهدای گرانقدر با ایثار ومقاومت و با پشتیبانی مردم راه خود را ادامه می دهد.

شهدا باعث عزت وافتخار جامعه هستند

حجت الاسلام مجتبی اشرفیان امام جمعه شهر علی اکبر نیز در این مراسم خاطرنشان کرد: مقام شهادت از بزرگترین درجات نزد خداوند متعال است.

وی افزود: شهید مقامی دارد که به کاربردن واژه مرگ در مورد شهدا صحیح نیست زیرا شهدا زنده اند و به حیات جاودانه می رسند همانطور که قرآن می فرماید«عند ربهم یرزقون» اند.

امام جمعه شهر علی اکبر به جایگاه و مقام شهدا اشاره کرد و افزود: با اولین قطره خون شهید که بر زمین می ریزد خداوند همه گناهان او را می بخشد و در لحظه شهادت، شهید جایگاهش را در بهشت رضوان خداوند می بیند.

وی گفت: امروز نیاز ما نیاز همان هشت سال دفاع مقدس است چون ما در میدان جنگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستیم و مسیر دفاع مقدس هنوز بسته نشده است و مسیر شهدا ادامه دارد.

حجت الاسلام اشرفیان باعرض تسلیت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه حضور مردم در مراسم تشییع و تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی پیام داشت، تصریح کرد: مردم انقلابی ما قدر شناسند و بدون اینکه نگاه حزبی و جناحی داشته باشند قدر شناس کسانی هستند که برای نظام و مردم زحمت کشیده اند.