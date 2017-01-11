بازگشت هاوش گنبد به لیگ برتر والیبال با پیروزی بر متین ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، شامگاه چهارشنبه تیم هاوش گنبد در سالن المپیک این شهرستان و در حضور دو هزار تماشاگر، میزبان تیم متین ورامین بود که در دیداری نزدیک با نتیجه سه بر دو به پیروزی رسید.

در این دیدار که با قضاوت اصغر کاظمی و وحید پورکاشیان به عنوان داوران اول و دوم و نظارت محمدحسین شفقی برگزار شد، تیم هاوش گنبد در ست‌های دوم و چهارم به ترتیب با نتایج ۲۹ بر ۲۷ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید و ست‌های اول و سوم را با نتایج ۲۳ به ۲۵ و ۲۰ به ۲۵ واگذار کرد تا کار به ست پنجم کشیده شود.

در ست پنجم تیم هاوش گنبد ۱۵ بر ۱۰ به پیروزی رسید تا دو امتیاز ارزشمند از این دیدار خانگی کسب کند.

تیم هاوش گنبد پس از اعلام رای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال که نتیجه دیدار نیمه تمام با شهرداری تبریز را سه بر صفر به سود نماینده تبریز اعلام کرده بود، به طور رسمی از ادامه حضور در لیگ برتر والیبال انصراف داده بود.

اما پس از اینکه رئیس فدراسیون والیبال قول بررسی مجدد اتفاقات دیدار هاوش گنبد و شهرداری تبریز را در کمیته استیناف داد، مهدی محمدی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی هاوش گنبد تصمیم گرفت تیمش در دیدار خانگی مقابل متین ورامین حاضر شود.

گفتنی است؛ تیم هاوش گنبد در پایان هفته هفدهم لیگ برتر والیبال با چهار برد، ۱۳ شکست و مجموع ۱۱ امتیاز همچنان در مکان دوازدهم جدول قرار دارد.

نماینده گنبد در ادامه این رقابت‌ها و از هفته هجدهم، یکشنبه ۲۶ دی ماه در تهران مهمان تیم بانک سرمایه خواهد بود.