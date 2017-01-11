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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۰۰

رئیس پلیس راه استان کرمان:

برخورد وانت پیکان با کامیون ۳ جوان را به کام مرگ کشاند

برخورد وانت پیکان با کامیون ۳ جوان را به کام مرگ کشاند

کرمان - رئیس پلیس راه استان کرمان از درگدشت سه نفر بر اثر برخورد یک دستگاه وانت پیکان با کامیون در محور روستایی «صوغان –دولت آباد» خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاشگاه خبری پلیس، سرهنگ یوسف نجفی پلیس گفت: شب گذشته با دریافت خبر برخورد یک دستگاه وانت پیکان با یک دستگاه کامیون دانگ فنگ در محور روستایی «صوغان –دولت آباد» ماموران پلیس راه و امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد، تجاوز به چپ راننده وانت پیکان موجب بروز حادثه شده و بر اثر این برخورد راننده وانت پیکان که جوانی حدودا ۲۳ ساله بود به همراه دو سرنشین ۱۹ و ۲۵ ساله در دم جان باختند.

نجفی یادآور شد: رانندگان در هنگام رانندگی باید سه مقوله شرایط روحی و روانی خود، وضعیت خودرو و شرایط جاده را در نظر داشته باشند تا شاهد چنین حوادث دلخراشی نباشیم.

کد مطلب 3874736

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