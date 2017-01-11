برخورد وانت پیکان با کامیون ۳ جوان را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاشگاه خبری پلیس، سرهنگ یوسف نجفی پلیس گفت: شب گذشته با دریافت خبر برخورد یک دستگاه وانت پیکان با یک دستگاه کامیون دانگ فنگ در محور روستایی «صوغان –دولت آباد» ماموران پلیس راه و امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد، تجاوز به چپ راننده وانت پیکان موجب بروز حادثه شده و بر اثر این برخورد راننده وانت پیکان که جوانی حدودا ۲۳ ساله بود به همراه دو سرنشین ۱۹ و ۲۵ ساله در دم جان باختند.

نجفی یادآور شد: رانندگان در هنگام رانندگی باید سه مقوله شرایط روحی و روانی خود، وضعیت خودرو و شرایط جاده را در نظر داشته باشند تا شاهد چنین حوادث دلخراشی نباشیم.