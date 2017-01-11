حمایت از حق و حقوق ورزشکاران در کردستان یکی از نیازهای اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مسئولین ورزش بانوان با نایب رئیسان هیأت های ورزشی استان به ریاست مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۲ دی ماه در راستای بررسی مشکلات این حوزه تشکیل شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: ۳۵۰ هیات ورزشی در سطح استان کردستان وجود دارد که به جز چند رشته خاص، بانوان در تمام شهرستان‌ های استان دارای نایب رئیس هستند.

حامد جولایی به اعتبار اختصاص یافته به بخش بانوان اشاره کرد و افزود: ۵۰ درصد از کل اعتباری که به ورزش استان اختصاص داده شده است به ورزش بانوان تعلق گرفته و شهرداری‌ های استان کردستان بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان به ورزش بانوان استان در شهرستان‌ های تابعه کمک کرده اند.

وی گفت: ۳۱۳ باشگاه ورزشی خصوصی در سطح استان کردستان دایر است که بیشترین آن به بانوان اختصاص دارد که دارای استعداد های درخشانی هستند و باید با همت و همکاری در راستای شکوفا شدن و حل مشکلات این سرمایه‌ های انسانی و ورزشکاران نیرومند تمام تلاش به کار گرفته شود.

جولایی با بیان اینکه نباید حق و حقوق ورزشکاران نادیده گرفته شود، گفت: با توجه به اینکه ورزشکاران در استان کردستان چندین برابر دیگر استان‌ ها پشتکار و بهترین استعدادها را در خود دارند باید افکار غلط را کنار گذاشت و برای رشد و به اوج رساندن آنان از هیچ تلاشی دریغ نشود.

وی به وظایف نایب رئیس امور بانوان در حوزه ورزش اشاره کرد و افزود: هر کدام از شما مسؤول برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مربوط به ورزش بانوان هستید باید در این زمینه استعدادیابی در هر کدام از رشته‌های ورزشی را انجام دهید.

جولایی خطاب به نواب روسای بانوان هیأت‌های ورزشی استان افزود: شما باید با رئیس هیات‌ ها تعامل داشته و در این زمینه گزارش ارائه دهید تا ورزش استان با چالش روبه‌ رو نشود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: باشگاهی که با هیات‌ های ورزشی استان همکاری نکند مجوز آن باطل می‌شود چون هدف از مجوز به راه‌اندازی باشگاه‌ها در سطح استان، فقط درآمد زایی نیست بلکه خروجی و رسیدن به مرحله قهرمانی مهم‌ ترین هدف ما است.

جولایی از اختصاص ۲۰ میلیون تومان به هر کدام از هیات‌های ورزشی استان خبر داد و عنوان کرد: می‌ توان بخشی از این اعتبار را برای فعال‌ کردن استعداد های بانوان در رشته‌ های مختلف استفاده کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان ضمن بیان این مطلب که استعدادیابی در سطح بانوان در حد پائینی است، گفت: در این راستا همکاری و هماهنگی نایب رئیسان با هیأت های مربوطه و فدراسیون برای پیشرفت ورزش بانوان استان لازم و ضروری است.