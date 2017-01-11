اجرای ۱۶ طرح بزرگ دستاورد دولت سازندگی در استان سمنان است

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که خدمات و دستاورد دولت سازندگی در استان سمنان را چگونه ارزیابی می‌کنید، ابراز داشت: دولت سازندگی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شرایطی اداره کشور را به عهده گرفت که از جنگ تحمیلی خانمان‌برانداز رهایی پیداکرده بودیم و کشور آماده سازندگی شد و در هر جای کشور هر اقدام مؤثری که موشکافی کنیم ردپایی از اراده نظر ایشان می‌توان یافت.

وی بابیان اینکه در زمان دولت سازندگی تعداد بسیاری طرح و پروژه در استان سمنان اجرا و به بهره‌برداری رسید که هرکدام از آن‌ها در نوع خود دارای اهمیت بسزایی است، افزود: محور مواصلاتی سمنان-فیروزکوه در دولت سازندگی احداث شد و استان سمنان را به تهران و درنهایت سمنان را به شمال کشور متصل کرد و در حال حاضر این جاده به‌واسطه دولت تدبیر و امید دو بانده خواهد شد و یکی از مسیرهای بسیار خوب برای افرادی است که قصد دارند به شمال کشور سفر کنند که با استفاده از آن تا حدود بسیاری از ترافیک جاده هراز کاسته خواهد شد.

استاندار سمنان محور دامغان- اصفهان را هم از دیگر خدمات دولت سازندگی به این استان برشمرد و ابراز داشت: این محور راه را برای خودروهایی که از اصفهان قصد زیارت به مشهد مقدس رادارند نزدیک‌تر می‌کند که در دولت یازدهم سطح آن ارتقا یافت تا محور بندرعباس به بندر امیرآباد که یکی از محورهای ریشه‌دار این استان خواهد بود تا سال ۹۶به اتمام برسد و دسترسی آب‌های گرم خلیج‌فارس به دریای خزر از این جاده میسر خواهد شد.

خباز در ادامه بابیان اینکه تا قبل از دولت سازندگی دانشگاهی در استان سمنان وجود نداشت، تصریح کرد: ارتقای مدرسه عالی شاهرود و مدرسه عالی سمنان به دانشگاه باهمت والای این انسان بزرگ و با دستور مستقیم وی انجام شد.

وی با تأکید بر اینکه اکنون یکی از افتخارات استان سمنان است که رتبه اول کشوری را ازنظر تعداد دانشجو دارد، افزود: به ازای هر شش نفر یک دانشجو در استان حضور دارد که برای ۵۰درصد آن‌ها در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل هستند.

استاندار سمنان احداث فرودگاه سمنان را از دیگر این پروژه‌ها دانست و گفت: اگرچه این فرودگاه به دلیل نزدیک بودن به تهران مورداستفاده قرار نگرفت ولی در زمان مدیریت اجرایی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی افتتاح شد و در دولت تدبیر و امید با تکمیل باند پرواز برای مشهد و عتبات عالیات آماده می‌شود.

خباز بابیان اینکه احداث فرودگاه شاهرود هم یکی از دستاوردهای خوب دولت سازندگی برای مردم شرق استان سمنان بود، ابراز داشت: در هفته چهار روز پرواز در این فرودگاه صورت می‌گیرد و در دولت یازدهم در حال گرفتن مجوز مرز هوایی است تا بتوانیم پرواز خارجی و صادرات کالا را نیز در این فرودگاه شاهد باشیم.

وی همچنین احداث شهرک‌های صنعتی استان به دست رئیس‌جمهور وقت دولت سازندگی را یادآور شد و تصریح کرد: امروز ۱۸شهرک و منطقه صنعتی وجود دارد و دارای سه منطقه اقتصادی، تجاری و صنعتی هستیم.

استاندار سمنان افزود: گازرسانی به شهرستان‌های اصلی استان در شرایطی که استان از گاز کمتری بهره‌مند بود، انجام شد که خوشبختانه در دولت دکتر روحانی مبدل به استان سبز خواهیم شد چراکه همه شهرستان‌ها و اکثریت روستاها دارای گاز است و سمنان و روستاهای آن گازرسانی تکمیل و خود شهر سمنان شهرستان سبز تلقی می‌شود و تا پایان سال ۹۶طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته کل استان به این وسعت که هفتمین استان پهناور کشور محسوب می‌شود از گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

خباز بابیان اینکه کلنگ زنی طرح انتقال آب از چشمه روزیه به سمنان و با توجه به خشک‌سالی و کم‌آبی منطقه سمنان انجام شد، ابراز داشت: این طرح باعث شد بخش عمده‌ای از مشکل بی‌آبی حل شود.

وی با ابراز اینکه در حال فراهم کردن مقدمات ایجاد دو سد دیگر در منطقه هستیم تا در بودجه سال جاری منظور شد، تصریح کرد: یکی سد روزیه و دیگری سد فینکس است و همچنین سد دیگری در شمال شهرستان شاهرود برای آب شرب این شهرستان طراحی و آبگیری شده است و برای انتقال آب از سد کالپوش میامی نیز اعتباری تخصیص‌یافته است.

استاندار سمنان در ادامه تصریح کرد: بهره‌برداری طرح آب‌رسانی از دشت چلین به سرخه و جداسازی آب شیرین و آب مصرفی در این شهرستان در نوع خود افتخارآفرین است.

خباز بهسازی و مرمت روستاهای استان سمنان در زمان دولت آیت‌الله هاشمی را از دیگر دست آوردهای دوران سازندگی دانشت و افزود: آن دولت همه تلاش خود را به کاربرد تا روستاها از رکود خارج شود و ۸.۵ درصد از اعتبار استانی را به بهسازی آن‌ها اختصاص داد تا روستائیان هم طعم رفاه و آسایش را بچشند.

وی بابیان اینکه عملیات آب‌رسانی، برق، گاز و تلفن به روستاهای استان سمنان از دیگر اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است، گفت: در سال جاری مجتمع آب‌رسانی شهدای گمنام شاهرود افتتاح و بیش از ۲۳روستای از آب شرب سالم بهره‌مند شدند.

استاندار سمنان، افتتاح نیروگاه فتودلتای سرکویر را از دیگر اقدامات دولت ذکر کرد و افزود: این نیروگاه زمینه موفقیت و روشنایی را در منطقه کامل و دغدغه‌های مردم را به حداقل رساند.

خباز کلنگ زنی شرکت سیمان شاهرود را هم یکی دیگر از دستاوردهای موفق دولت سازندگی برشمرد و افزود: دو کارخانه سیمان جدید نیز در حال طراحی است که امیدواریم به‌زودی افتتاح شود.

وی بهره‌برداری از شرکت فرو سیلیس ایران در سمنان که یکی از شرکت‌های بزرگ کشور محسوب می‌شود را نیز از دیگر طرح‌های دولت سازندگی برشمرد و تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید زمینه توسعه این کارخانه فراهم‌شده است و امیدواریم با توسعه آن بتوانیم اشتغال‌زایی بیشتری را برای جوانان استان فراهم کنیم.

استاندار سمنان همچنین در خاتمه تأکید کرد: حسن خلق، تدبیر، اراده قوی و استقامت در برابر مشکلات و تبعیت از مقام معظم رهبری از خصوصیات بارز آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود.