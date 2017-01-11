دستگیری عامل قتل عام خونین در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طاهری دادستان عمومی و انقلاب اراک با تایید خبر دستگیری عامل تیراندازی و قتل عام خونین ۶ نفر در اراک گفت: متهم که قصد فرار به تهران را داشت و نیاز به پول برای تامین هزینه سفر داشت در قرار صوری با ماموران پلیس شناسایی و هنگام دریافت پول توسط ماموران دستگیر شد.

حادثه قتل عام خونین شهرستان اراک ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه بامداد چهارشنبه به وقوع پیوست و طی آن شش نفر کشته و مجروح شدند.

دادستان اراک در تشریح جزئیات این حادثه خونین گفت: مقتولان حادثه از دو خانواده بودند که در جریان درگیری سال گذشته با این قاتل فراری درگیر شده و علیه او در دادگاه شهادت داده بودند.

در حادثه صبح امروز ۵ نفر را شلیک مستقیم گلوله از سوی متهم کشته شده بودند و یک نفر از مجروحان نیز ساعتی قبل در بیمارستان جان باخت. در حال حاضر نیز یک نفر از مجروحین این حادثه وحشتناک وضعیت وخیمی دارد و ۳ نفر دیگر نیز بستری هستند.

دادستان اراک در خصوص شایعاتی که در رابطه با مشارکت این فرد در قتلی در سال گذشته در شبکه های مجازی مطرح شده بود، گفت: سال گذشته یک درگیری بین این شخص و فرد دیگری رخ داد که تنها ضربه ای به سر مقتول آن حادثه وارد شد ولی وی از این ضربه صدمه ای ندید و قتل وی با ضرب چاقوی برادرزاده اش اعلام شد.

به گفته حسینی طاهری، قاتل امروز صبح اراک به دلیل شرکت در این ضرب و شتم در زندان به سر می برد و موفق شده بود با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی در تاریخ ۱۲ دی ماه از زندان بیرون بیاید.

بنابراین این گزارش در حال حاضر متهم در اداره آگاهی اراک تحت بازجویی های فنی و پلیسی قرار دارد و به گفته فرمانده انتظامی اراک جزئیات دستگیری متهم فراری متعاقبا اعلام می شود.