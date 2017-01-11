عامل جنایت خونین شهر اراک دستگیر شد

سردار کیومرث عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیراندازی انتقام جویانه خونین صبح روز چهارشنبه در اراک، شش نفر کشته و سه نفر مجروح بر جای گذاشت و قاتل توانست متواری شود.

وی افزود: به دنبال عملیات ضربتی پلیس استان متهم فراری که متواری شده بود عصر چهارشنبه در یکی از خیابان‌های مرکز شهر اراک دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی با رد شایعات منتشرشده در این زمینه که متهم فرد دیگری را نیز علاوه بر قربانیان به قتل رسانده، بیان کرد: این مساله حقیقت ندارد و آمار جان باختگان این جنایت همان شش نفر است و از مردم درخواست داریم اطلاعات مورد نظر خود را از رسانه های رسمی و منابع موثق دریافت کنند.

عزیزی خاطرنشان ساخت: این قاتل ۲۷ ساله هم اکنون در اختیار پلیس آگاهی استان بوده و تحقیقات از وی در رابطه با انگیزه این جنایت در حال انجام است.

گفتنی است این قاتل سال گذشته به اتهام ضرب و جرح عمدی در یک نزاع دستگیر و روانه زندان شده بود که دوازدهم دی‌ماه جاری با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به‌طور قانونی از زندان خارج شد.

بنابر اظهارات دادستان اراک برمبنای تحقیقات اولیه، متهم پس از آزادی از سوی خانواده و بستگان به عنوان عامل ایجاد نابسامانی مورد سرزنش قرار گرفته و فشار از سوی خانواده مقتول به خانواده قاتل و سکته پدر متهم و وارد آمدن فشار روحی بر وی، یکی از عوامل شکل گیری این حادثه بوده است.