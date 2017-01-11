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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۱۰

خاکزاد در گفتگو با مهر خبر داد:

ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان بازی ماشین سازی - فولاد شد

ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان بازی ماشین سازی - فولاد شد

تبریز - محل برگزاری دیدار تیمهای ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان از چارچوب بازی های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور مشخص شد.

علی خاکزاد سرپرست تیم فوتبال ماشین سازی تبریز امروز در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال هماهنگی های صورت گرفته بازی این هفته تیم ماشین سازی برابر فولاد در ورزشگاه هفتاد هزار نفری یادگار امام ره تبریز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به بارش های اخیر وضعیت میزبانی ورزشگاه یادگار امام (ره) از این بازی مشخص نبود اما با تلاش مسئولان مربوطه برفروبی انجام شده و این زمین آماده برگزاری مسابقه است.

خاکزاد در پاسخ به این سئوال که چرا آخرین تمرین قبل از بازی در روز چهارشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار نشد، گفت: با توجه به مراحل آماده سازی زمین چمن و اینکه قرار است مراسم افتتاحیه برگزار شود، نتوانستیم آخرین تمرین قبل از بازی را در این زمین برگزار کنیم و به جای آن در ورزشگاه باغشمال تمرین کردیم.

بازی تیمهای ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۴ دی در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار خواهد شد.

ماشین سازی با هفت امتیاز تیم قعرنشین جدول رده بندی است و فولاد خوزستان با کسب ۲۲ امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد.

کد مطلب 3874779

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