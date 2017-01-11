ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان بازی ماشین سازی - فولاد شد

علی خاکزاد سرپرست تیم فوتبال ماشین سازی تبریز امروز در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال هماهنگی های صورت گرفته بازی این هفته تیم ماشین سازی برابر فولاد در ورزشگاه هفتاد هزار نفری یادگار امام ره تبریز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به بارش های اخیر وضعیت میزبانی ورزشگاه یادگار امام (ره) از این بازی مشخص نبود اما با تلاش مسئولان مربوطه برفروبی انجام شده و این زمین آماده برگزاری مسابقه است.

خاکزاد در پاسخ به این سئوال که چرا آخرین تمرین قبل از بازی در روز چهارشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار نشد، گفت: با توجه به مراحل آماده سازی زمین چمن و اینکه قرار است مراسم افتتاحیه برگزار شود، نتوانستیم آخرین تمرین قبل از بازی را در این زمین برگزار کنیم و به جای آن در ورزشگاه باغشمال تمرین کردیم.

بازی تیمهای ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۴ دی در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار خواهد شد.

ماشین سازی با هفت امتیاز تیم قعرنشین جدول رده بندی است و فولاد خوزستان با کسب ۲۲ امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد.