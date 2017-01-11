تماشای دیدار ماشین سازی - فولاد رایگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان از چارچوب بازی های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز جمعه برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان باشگاه ماشین سازی، در این بازی بلیت فروشی انجام نخواهد شد و تماشاگران می توانند به صورت رایگان این دیدار را از نزدیک تماشا کنند.

بازی تیمهای ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۴ دی در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار خواهد شد.

ماشین سازی با هفت امتیاز تیم قعرنشین جدول رده بندی است و فولاد خوزستان با کسب ۲۲ امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد.