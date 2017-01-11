تراکتورسازی مشکلی برای پیروز شدن در اهواز ندارد

رامین محمدپور امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی تیم تراکتورسازی در زمین استقلال خوزستان اظهار کرد: تراکتورسازی با وجود اینکه میهمان این بازی است اما این تیم یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است و بازیکنان با این انگیزه و احساس پای به میدان مسابقه می گذارند.

وی ادامه داد : حالا شرایط تراکتورسازی به گونه ای است که نام حریف برای این تیم مهم نیست و من پیش بینی میکنم که تراکتورسازی می تواند با نتیجه دو بر صفر پیروز این بازی شود.

محمدپور که در عین جوانی افتخار بستن بازوبند کاپیتانی این تراکتورسازی را داشته است، عنوان کرد: تراکتورسازی با وجود اینکه سروش رفیعی را از دست داد اما عالیشاه و نورالهی را جذب کرده که می توانند برای تیم موثر واقع شوند و من فکر میکنم تراکتورسازی در دور برگشت تیم بهتری نسبت به تیم فصل اول باشد.

وی گفت: تراکتورسازی پتانسیل لازم برای قهرمانی را در هر دو جام دارد و این آرزوی قلبی ماست که بتواند در فصل جاری هم قهرمانی لیگ و هم قهرمانی حذفی را کسب کند.

این کارشناس فوتبال در ارتباط با کیفیت این استقلال خوزستان اظهار داشت: استقلال خوزستان نسبت به فصل قبل نتیجه گیری خوبی نداشته است و با جدا شدن رحیم زهیوی نیز یکی از بهترین نفراتش را در خط حمله از دست داد و به عقیده من تراکتورسازی امروز برابر استقلال خوزستان مشکلی برای پیروز شدن ندارد.

دیدار تیمهای استقلال خوزستان و تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازی های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور امروز از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار می شود.