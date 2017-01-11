واحدهای صنعتی به خانه توانمندسازی کارگری مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز افشار شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: براساس هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی صنایع دارای ۵۰ تا ۵۰۰ نفر پرسنل در کشور با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد به خانه توانمندسازی کارگری مجهز می شوند.

وی افزود: آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد در محیط های مختلف همچون محیط خانه، محله، فضاهای آموزشی، مدارس، فضای دانشگاهی، فضاهای کاری و حتی فضاهای مجازی می توانند زمینمه بروز پیدا کنند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بیان کرد: در استان مرکزی برخی از فضاها برای پیشگیری و آسیب شناسی اعتیاد از حساسیت خاصی برخوردار است .

وی ادامه داد: این استان هم قطب صنعتی با واحدهای صنعتی بزرگ و متنوع و به عنوان فضای عظیم کارگری به شمار می رود و هم به خاطر وجود دانشگاه ها و مراکز آموزشی فراوان و تشکل های دانشگاهی یک فضای دانشجویی قلمداد می شوند.

افشار اضافه کرد: در رابطه با آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد، میزان شیوع آن در جامعه صنعتی و کارگری بسیار بالا است و این می تواند زنگ خطر جدی باشد که با توجه به آنکه استان مرکزی هم صنعتی است باید با حساسیت بیشتری موضوع پیشگیری از اعتیاد پیگیری شود.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور خاطرنشان ساخت: در این حوزه بخشی از پیگیری باید توسط خود صنایع انجام شود و جزو مسئولیت اجتماعی و وظایف ذاتی واحدهای صنعتی بزرگ دارای ۵۰ تا ۵۰۰ نفر پرسنل است.

وی اضافه کرد: مسئولیت ایجاد خانه توانمندسازی کارگری و پیگیری مسایل آسیب های اجتماعی در صنایع باید نهادینه شده و پیگیر هستیم تا مسیر قانونی آن هم طی شود.

افشار یادآور شد: تا زمانی که از لحاظ قانونی این موضوع قطعی نشده باید از طریق ارتباط گیری، رایزنی و مذاکره در واحدهای صنعتی پیگیر مساله پیشگیری از اعتیاد باشیم .

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در پایان بیان داشت: در جلسه روز پنجشنبه امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی که با حضور رحمانی فضلی، وزیر کشور برگزار خواهد شد، مواردی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد در استان پیشنهاد شده، مورد بررسی قرار می گیرد.