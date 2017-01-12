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۲۳ دی ۱۳۹۵، ۷:۵۱

روزشمار هفته شوراهای آموزش و پرورش اعلام شد

روزشمار هفته شوراهای آموزش و پرورش اعلام شد

در آستانه هفته شوراهای آموزش و پرورش، روزشمار این هفته که از ۲۴ دی ماه آغاز می شود و تا ۳۰ دی ماه ادامه می یابد، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اولین روز این هفته جمعه ۲۴ دی ماه با عنوان؛ شورا و مشورت در اسلام – شنبه ۲۵ دی ماه شوراهای آموزش و پرورش، اقدام و عمل در تحقق اقتصاد مقاومتی- یک شنبه ۲۶ دی ماه با عنوان؛ شوراهای آموزش و پرورش، ‌تحقق مشارکت و نظارت مردمی- دوشنبه  ۲۷ دی ماه، شوراهای آموزش و پرورش و شیوه های نوین مدیریت مدارس- سه شنبه ۲۸ دی ماه با عنوان؛ شوراهای آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین  -چهار شنبه  ۲۹ دی ماه، شوراهای آموزش و پرورش، سازمان ها، نهادها و تقسیم کار ملی- پنج شنبه۳۰ دی ماه با عنوان؛ شوراهای آموزش و پرورش،‌ تقویت نظام مالی مدارس و تحقق عدالت آموزشی نامگذاری شده است. 

کد مطلب 3874817

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