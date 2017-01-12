محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌های کشور از اوایل بهمن ماه آغاز می‌شود و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قم امسال در این مسابقات در رده سنی بزرگسالان تیم خواهد داشت.

وی افزود: تیم زرین ترنج، نماینده استان قم در فصل جدید لیگ دسته اول کشور است و قرار است مسابقات خود را در دور رفت این مسابقات روزهای هفتم و هشتم بهمن ماه برگزار کند و مسابقات دور برگشت نیز طی روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن برگزار می‌شود.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: لیگ دسته اول تنیس روی میز کشور در قالب ۲ گروه برگزار می‌شود که تیم زرین ترنج قم در این مسابقات در گروه یک با تیم‌های مناطق نفت‌خیز جنوب، دانشگاه یزد، هیئت تنیس روی میز استان قزوین و هیئت تنیس روی میز شهرستان بناب در یک گروه قرار گرفته است.

عموییان بیان داشت: تیم‌های تندیس لرستان، نفت و گاز گچساران، فولاد سیرجان ایرانیان، دانشگاه پیام نور همدان و امید دشتستان بوشهر تیم‌های حاضر در گروه دوم هستند و از هر گروه ۳ تیم به مرحله نهایی صعود می‌کنند تا طی روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفند مسابقات پلی آف را برگزار کنند.

وی عنوان کرد: در این مرحله تیم‌های اول هر گروه استراحت خواهند داشت و تیم‌های دوم و سوم گروه‌ها بصورت ضربدری با هم مسابقه می‌دهند که تیم‌های برنده به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت و با تیم‌های اول گروه‌ها مسابقه می‌دهند که برنده‌ها به دیدار نهایی و بازنده‌های نیمه نهایی مشترکاً در مکان سوم قرار خواهند گرفت.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: تنیس روی میز قم سال‌ها در لیگ دسته اول بزرگسالان کشور تیمی نداشته است اما ظرفیت‌های تنیس روی میز قم در بخش پایه و رده‌های جوانان و امید شرایط مناسبی برای آغاز درخشش پینگ پنگ بازان قمی در لیگ بزرگسالان فراهم آورده است.