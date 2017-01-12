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۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۰۶

رئیس هیئت تنیس روی میز قم در گفتگو با مهر:

تنیس روی میز قم در فصل جدید لیگ دسته اول کشور شرکت می‌کند

تنیس روی میز قم در فصل جدید لیگ دسته اول کشور شرکت می‌کند

قم - رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم از حضور تنیس روی میز قم در فصل جدید لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌های کشور خبر داد.

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌های کشور از اوایل بهمن ماه آغاز می‌شود و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قم امسال در این مسابقات در رده سنی بزرگسالان تیم خواهد داشت.

وی افزود: تیم زرین ترنج، نماینده استان قم در فصل جدید لیگ دسته اول کشور است و قرار است مسابقات خود را در دور رفت این مسابقات روزهای هفتم و هشتم بهمن ماه برگزار کند و مسابقات دور برگشت نیز طی روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن برگزار می‌شود.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: لیگ دسته اول تنیس روی میز کشور در قالب ۲ گروه برگزار می‌شود که تیم زرین ترنج قم در این مسابقات در گروه یک با تیم‌های مناطق نفت‌خیز جنوب، دانشگاه یزد، هیئت تنیس روی میز استان قزوین و هیئت تنیس روی میز شهرستان بناب در یک گروه قرار گرفته است.

عموییان بیان داشت: تیم‌های تندیس لرستان، نفت و گاز گچساران، فولاد سیرجان ایرانیان، دانشگاه پیام نور همدان و امید دشتستان بوشهر تیم‌های حاضر در گروه دوم هستند و از هر گروه ۳ تیم به مرحله نهایی صعود می‌کنند تا طی روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفند مسابقات پلی آف را برگزار کنند.

وی عنوان کرد: در این مرحله تیم‌های اول هر گروه استراحت خواهند داشت و تیم‌های دوم و سوم گروه‌ها بصورت ضربدری با هم مسابقه می‌دهند که تیم‌های برنده به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت و با تیم‌های اول گروه‌ها مسابقه می‌دهند که برنده‌ها به دیدار نهایی و بازنده‌های نیمه نهایی مشترکاً در مکان سوم قرار خواهند گرفت.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: تنیس روی میز قم سال‌ها در لیگ دسته اول بزرگسالان کشور تیمی نداشته است اما ظرفیت‌های تنیس روی میز قم در بخش پایه و رده‌های جوانان و امید شرایط مناسبی برای آغاز درخشش پینگ پنگ بازان قمی در لیگ بزرگسالان فراهم آورده است.

کد مطلب 3874830

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