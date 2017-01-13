انتخابات کاراته بدون جناح بندی برگزارشود/مشکل سالن اختصاصی حل شود

مهدی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط کاراته و اهمیت حضور در المپیک توکیو گفت: بعد از نزدیک به ۱۵ ماه اداره فدراسیون با سرپرست، قرار است سه شنبه آینده با برگزاری مجمع، رئیس آینده این فدراسیون انتخاب شود که امیدوارم اعضای مجمع بدور از هر گونه مسائل سبکی و جناج بندی آنچه به سود کاراته است را برای این رشته رقم زده و شخصی را انتخاب کنند که توانایی حفظ شرایط فعلی کاراته و ارتقا آن را داشته باشد.

وی افزود: اکنون کاراته ایران یکی از قدرتهای جهان است و نمایشی خیره کننده در آخرین دوره رقابتهای قهرمانی جهان داشت. فکر می کنم شایسته نیست که این کاراته قدرتمند برای برگزاری برنامه های خود مستاجر بسکتبال و جودو باشد. اهالی کاراته امیدوارند که رفع مشکل سالن و احداث خانه کاراته دغدغه اصلی رئیس آینده فدراسیون باشد و این مشکل برای همیشه رفع شود.

سرگروه پیشین تیم ملی کاراته ادامه داد: با ورود این رشته به المپیک فرصت های زیادی پیش روی اهالی این رشته قرار گرفته است بخصوص ورزشکاران کاراته که بعد از سالها به آرزوی دیرین خود یعنی مبارزه روی تاتامی المپیک دست یافته اند. این بدان معناست که می توان از این فرصت ها به سود کاراته ایران در بخش های مختلف بهره برد که این نیز به توانایی رئیس آینده بستگی دارد.

سلطانی که در لیگ هم با تیم دانشگاه آزاد در صدر گروه یک قرار دارد در خصوص این مسابقات هم گفت: بعد از رقابتهای جهانی و کسب آن مدالها و عناوین درخشان، انگیزه کاراته کاها بخصوص جوانترها بیشتر شده و این موضوع را به خوبی می توان در مبارزات لیگ مشاهده کرد. بخصوص برخی تیم های شهرستانی که با کمترین بضاعت، بیشترین بازدهی را داشته و مبارزات خوبی را به نمایش می گذارند.

وی افزود: دانشگاه آزاد در بخش مربیگری به دلایل مختلف عبدالحسینی و هروی را در اختیار ندارد و در بخش کاراته کا نیز با چند چهره جوان وارد لیگ شدیم و با شرایط خوبی که مسئولان فراهم کرده اند مصمم به تکرار عنوان قهرمانی دوره قبل خود هستیم تا با حضور در جام باشگاههای آسیا به فکر قهرمانی باشیم.

عضو پیشین تیم ملی ادامه داد: دو سال پیش از بازیهای ملی خداحافظی کرده و فقط در لیگ مبارزه می کنم. چهارده سال سابقه حضور در سوپر لیگ و هشت سال سابقه عضویت در دانشگاه آزاد را دارم که در رقابتهای این فصل با نظر کادر فنی در وزن آزاد مبارزه کرده و در سه بازی تا اینجای کار موفق به کسب سه پیروزی شده ام.

سلطانی در پایان گفت: لیگ امسال با برنامه ریزی خوب و تلاش ستودنیمومنی در حال برگزاری است. جا دارد از استاد زمانی و دهقان هم که سالهای گذشته برای برگزاری این رقابتها زحمات زیادی کشیدند به رسم ادب تشکر کنیم.