استفاده ۲ تیم فوتبال رده نونهالان از بازیکنان غیرمجاز در قم

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت فوتبال استان قم نتیجه ۲ مسابقه از رقابت‌های فوتبال لیگ نونهالان زیر ۱۴ سال استان قم را به دلیل استفاده باشگاه‌ها از بازیکنان غیر قانونی تغییر داد.

بر اساس اعتراض ۲ تیم به استفاده حریفان از بازیکنان غیر قانونی در مسابقات لیگ فوتبال نونهالان استان قم، تیم‌های فوتبال سهیل و سفیر در این زمینه متخلف شناخته شدند و نتیجه مسابقات این تیم‌ها برابر حریفان ۳ بر صفر به سود حریف اعلام شد.

بر این اساس، دیدار تیم‌های سفیر و پیام در هفته چهارم لیگ فوتبال نونهالان استان قم که ۲ بر یک به سود سفیر پایان یافته بود به دلیل تخلف تیم فوتبال سفیر مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز ۳ بر صفر به سود پیام منظور شد.

همچنین تیم فوتبال سهیل که در دیدار برابر عقاب از هفته اول این مسابقات، ۵ بر یک به پیروزی رسیده بود به دلیل استفاده از بازیکن غیر قانونی پیروزی خود را از دست داد و ۳ بر صفر بازنده شد.

تخلف در استفاده از بازیکنان غیر قانونی در رده‌های سنی پایه به ویژه رده نونهالان، موضوعی است که رخ دادن آن در فوتبال قم تأسف‌آور است و هیئت فوتبال استان قم نیز بارها اعلام کرده است که با متخلفان در این زمینه برخورد می‌کند.

این در حالی است که هفته پنجم لیگ فوتبال رده سنی نونهالان استان قم روز جمعه ۲۴ دی‌ماه با برگزاری ۵ مسابقه ادامه می‌یابد و تیم‌های حاضر در این مسابقات در نوبت صبح در ورزشگاه تختی قم به مصاف هم خواهند رفت.