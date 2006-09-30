افزايش 25 درصدي ظرفيت پذيرش در تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي تهران / توليد 30 درصد مقالات علمي در دانشگاه علوم پزشكي تهران

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر عليرضا مصداقي نيا رئيس دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران صبح امروز در آيين بازگشايي دانشگاه ها، ضمن خير مقدم به رئيس جمهور و ديگر دانشگاهيان حاضر در اين مراسم، خاطرنشان كرد: حضور رئيس جمهور به عنوان يكي از همكاران دانشگاهي ما جاي بسي خرسندي است.

وي از آموزش هاي پودماني به عنوان يكي ديگر از ظرفيت هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران نام برد و افزود: با اجراي طرح MPH در اين دانشگاه 5 هزار نفر از مديران بخش بهداشت و درمان توانمند مي شوند .

وي با اشاره به راه اندازي دانشكده علوم نوين در پزشكي با رشته هايي مانند نانوتكنولوژي، بايو تكنولوژي، IT در پزشكي از راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد اخلاق پزشكي و طب سنتي در اين دانشگاه خبر داد و گفت: برنامه ريزي هاي بسياري انجام گرفته تا زمينه ارتقاء دانشگاه در ارزشيابي دقيق براي قرار گرفتن در ميان بهترين دانشگاه هاي جهان فراهم شود.

مصداقي نيا پذيرش دانشجوي خارجي و ايجاد شعب بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران را نيز يكي از زمينه هاي گسترش ارتباطات با ديگر كشور و اشاعه فرهنگ ايراني و اسلامي در ميان دانشجويان خارجي برشمرد.

وي اظهار داشت: هزينه هايي كه براي دانشگاه صرف مي شود به خصوص در بخش بهداشت و درمان نبايد هزينه محسوب شود بلكه سرمايه گذاري براي يك فرد سالم است. هزينه كردن براي دانشگاه از ارزش افزوده بودجه است. دانشگاه نيازمند ياري رئيس جمهور در بخش آموزش عالي و به خصوص آموزش پزشكي است.

رئيس دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران اضافه كرد: اعضاي هئيت علمي نيازمند همفكري با ديگر اساتيد در دانشگاه هاي جهان هستند و دانشگاه براي فرصت هاي مطالعاتي و برنامه هاي خارج از كشور نيازمند اعتباراتي است كه آن نيز با مساعدت دولت بايد فراهم شود.

وي خاطرنشان كرد: دانشگاه علوم پزشكي تهران در بخش امكانات خوابگاهي به خصوص براي دانشجويان متاهل به شدت در مضيقه است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران يادآور شد: كشور با امكانات موجود و جايگاه استراتژيك در منطقه مي توانند پرچمدار عدالت و پيشرفت هاي علمي باشد و دانشگاه مي توانند در اين ميان با تربيت نيروي انساني كارآمد و توسعه و تحقيق نقش مهمي را در اين ميان ايفا كنند.

وي گفت: دانشگاه علوم پزشكي تهران از قديمي ترين موسسات آموزش عالي كشور و نخستين دانشكده پزشكي كشور با بيش از 70 سال سابقه آموزشي و 7 دانشكده كه دانشكده هشتم با عنوان علوم نوين پزشكي در آستانه راه اندازي است.

مصداقي افزود: دانشگاه علوم پزشكي تهران داراي يك هزار و 250 عضو هيئت علمي است كه هرم علمي آن بالاترين هرم علمي در كشور با 120 استاد و 278 دانشيار است. اين افراد عهده دار آموزش 9 هزار دانشجو هستند كه از اين تعداد دانشجويان 350 نفر در مقطع دكتري تخصصي، يك هزار نفر در مقطع دستياري تخصصي و 80 برنامه آموزشي براي 9 هزار دانشجو اجرا مي شود.

رئيس دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: 16 بيمارستان آموزشي با 4 هزار و 400 تخت آموزشي دانشگاه با رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي متعدد پذيراي 4 ميليون نفر از جمعيت جنوب تهران هستند. انجام 3 هزار پيوند كليه، 3 هزار و 440 پيوند مغز استخوان، 90 پيوند قلب، 3 پيوند قلب و ريه، 9 پيوند كبد و 4 پيوند ريه از جمله آمارهاي موفق دانشگاه علوم پزشكي تهران است.

وي ياد آور شد: جايگاه سوم جهان براي مركز تحقيقاتي پيوند مغز و استخوان و 37 مركز تحقيقاتي و 10 مركز بهداشت در استان هاي محروم كشور كه در اين ميان مراكز تحقيقاتي اخلاق پزشكي، پيوند اعضا و اعتياد و ايدز داراي مراتب ملي هستند. همچنين برخي مراكز نيز به صورت مركز اصلي و مرجع سازمان بهداشت جهاني در كشور انتخاب شده اند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در قالب يك هزار و 600 طرح تحقيقاتي كه ناشي از برنامه ريزي دقيق و مديريت و علاقه محققان به فعاليت مي پردازند.

وي با اشاره به موفقيت دانشگاه علوم پزشكي تهران در تزريق سلول هاي شوان به بيماران داراي ضايعات نخاعي گفت: با وحجود 50 هزار جانباز در كشور و ضرورت درمان آنها، مركز ملي ضايعات نخاعي راه اندازي مي شود.

مصداقي نيا انتشار يك هزار و 400 مقاله در سال گذشته از سوي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و نمايه شدن در 1 هزار و 200 سايت و انتشار 14 مقاله به زبان هاي فارسي و انگليسي و نمايه شدن مجله دارو در ISI را از مهمترين دستاوردهاي پژوهشي اين دانشگاه برشمرد و گفت: دانشگاه علوم پزشكي تهران 12 درصد اعضاي هيئت علمي علوم پزشكي را تشكيل مي دهد و 30 درصد مقالات را توليد مي كند.

وي از توليدات دارويي دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان دستاوردهاي پژوهشي اين دانشگاه به توليد اينترفرون آلفا، GCSF ، سوزن بيوبسي و ... اشاره كرد.