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۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

«کریمی» معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش تهران شد

«کریمی» معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش تهران شد

طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، «عبدالرسول کریمی» به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی این اداره کل منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی علیرضا کمرئی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، «عبدالرسول کریمی» به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی این اداره کل منصوب شد.

پیش از وی، تقی ابوطالبی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران بود.

کد مطلب 3874889

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