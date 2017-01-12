«کریمی» معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی علیرضا کمرئی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، «عبدالرسول کریمی» به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی این اداره کل منصوب شد.

پیش از وی، تقی ابوطالبی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران بود.