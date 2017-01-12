رای منفی سنا به قانون بیمه سلامت «باراک اوباما»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس سنای آمریکا با رای به لغو قانون بیمه و درمان اوباما، موسوم به «اوباما کِر» نخستین گام را برای ملغی سازی این قانون برداشت.

بر اساس این گزارش، قانون بیمه اوباما با ۵۱ رای مخالف در برابر ۴۸ رای موافق توسط مجلس سنای آمریکا رد شد و اکنون باید برای مرحله بعد، هفته آینده در مجلس نمایندگان این کشور به رای گذاشته شود.

گفته می شود، عدم تصویب قانون بیمه اوباما از اولویت های اصلی اکثریت جمهوریخواه کنگره آمریکا است و کارشناسان معتقدند این عمل کنگره به معنی همراهی کردن آنها با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا صورت گرفته است.

جمهوریخواهان معتقدند عدم تصویب قانون بیمه اوباما چند ماه طول می کشد که دونالد ترامپ می تواند در طول این مدت طرح بیمه پیشنهادی خود را که در کمپین های انتخاباتی خود بر آنها تاکید کرده بود، آماده کرده و همزمان با رد شدن قطعی قانون بیمه اوباما به کنگره آمریکا ارائه دهد.

گفتنی است در قانون بیمه اوباما، حدود ۲۰ میلیون نفر از آن دسته از شهروندان آمریکایی که فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی بودند از این قانون بهره مند شده و به شبکه خدمات درمانی بیمه ای این کشور ملحق شدند. «باراک اوباما» از این قانون به عنوان یکی از بزرگترین یادگارهای خود برای آمریکا یاد کرده بود.