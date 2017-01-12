تخفیف تولیدات در نمایشگاه تسنیم/ حضور ۸۰ برند برتر پوشاک زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه عطایی با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه مد و لباس ایرانی اسلامی تسنیم که روز گذشته (چهارشنبه-۲۲ دی ماه) فعالیت خود را آغاز کرده است با بیان اینکه در پنجمین جشنواره مد و لباس تسنیم برای نخستین بار مدل های برگزیده که توسط هیات داوران انتخاب شده اند به تعداد قابل توجهی تولید شده تا برای فروش در اختیار متقاضیان قرار گیرد گفت: همچنین از لحاظ بصری و زیبایی شناختی نیز سعی کردیم نمایشگاه امسال متفاوت تر از سالیان قبل باشد که این مسئله در ابتدای ورود به محوطه این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان خودنمایی می کند.

مدیرکل امور زنان شهرداری تهران با بیان اینکه در این نمایشگاه از مراکز مهارت آموزی کوثر زنان سرپرست خانوار نیز برای حضور دعوت کردیم گفت: تولید و دوخت آثار برگزیده که توسط هیات داوران انتخاب شده اند نیز توسط زنان سرپرست خانوار انجام شده است و این زنان در کنار ۸۰ تولیدکننده بزرگ و مطرح حوزه برند زنانه حاضر در این نمایشگاه، مشغول به فعالیت هستند.

عطایی با اعلام خبر تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی ویژه عموم مردم در این نمایشگاه افزود: قیمت های این نمایشگاه براساس تعرفه های انجمن پوشاک کشور تعیین شده و پس از آن تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی را برای البسه انتخاب کردیم.

وی با اشاره به حضور برندهای معروف و شناخته شده در حوزه حجاب در این نمایشگاه گفت: در پنجمین نمایشگاه مد و لباس تسنیم شاهد رشد ۶۰ درصدی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره بودیم و این مهم نشان می دهد که جشنواره تسنیم توانسته جایگاه اصلی خودرا میان مردم بیابد.

عطایی با بیان اینکه در این دوره از نمایشگاه تلاش شده تا ذائقه و نظر اکثریت زنان در حوزه مد و پوشش اسلامی دیده شود گفت: خوشبختانه در این نمایشگاه شرایطی ایجاد شده است تا هر کدام از بانوانی که از این نمایشگاه بازدید می کنند بتوانند با سلایق و ویژگی های متفاوت خود دست پر و راضی از نمایشگاه خارج شوند.

براساس این گزارش پنجمین جشنواره مد و لباس تسنیم از ۲۲ تا ٢٩ دی ماه جاری در محل نمایشگاه های دائمی شهرداری تهران در بوستان گفتگو برگزار می شود.