به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع دکتر علی شریعتمداری و عباس ماهیار دو استاد دانشگاه خوارزمی صبح امروز با حضور دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش، دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور، دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، دکتر رضا داوری اردکانی، سردار رحیم صفوی، آیت الله علی اکبر رشاد، دکتر احمد احمدی رئیس انتشارات سمت و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر مصطفی معین وزیر سابق وزارت علوم، استاد محقق و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساتید دانشگاه ها برگزار شد.

دانش آشتیانی در این مراسم با تسلیت فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: باید از مردم تشکر کرد که با حضور خود قدردان شخصیت این مرد بزرگ بودند.

وی ادامه داد: دکتر علی شریعتمداری کار خود را با تعلیم و تربیت و از مدرسه آغاز کرد و ما معتقدیم کسی که در صف حضور داشته باشد، تعلیم و تربیت را می فهمد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: دکتر شریعتمداری خدمات ارزنده ای برای تعلیم و تربیت کشور داشته و با حضور در وزارت علوم و تدوین برنامه های علوم تربیتی نقش موثری در تعلیم و تربیت داشته است و شخصیت هایی مانند دکتر شریعتمداری برای تعلیم و تربیت از نیازهای اصلی کشور هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر من مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را دارم و نیازمند ارتباط نزدیک تر با دانشگاه‌ها به ویژه در رشته های علوم تربیتی و روانشناسی هستیم و اگر بخواهیم وزارت آموزش و پرورش کشور را به‌روز کنیم، نیازمند ارتباط با دانشگاه ها هستیم.

احمدی دانش آشتیانی ادامه داد: امیدواریم شخصیت های علمی بیشتر در این زمینه فعالیت کنند و با ارائه پایان نامه هایی برای رفع نیازهای آموزش و پرورش با ما همکاری نزدیک تری داشته باشند تا ما بتوانیم با مشکلات این بخش نیز فائق آییم.