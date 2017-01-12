تاکید آیت الله هاشمی پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود رستگاری، در آئین ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی که ظهر پنجشنبه در مصلی شهرستان گرگان برگزار شد، اظهار کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی شخصیت بزرگی بودند که علاوه بر آثار عملی، تاریخی و سیاسی فراوانی که دارند، صاحب دو تفسیر گرانسنگ هم هستند که یکی «تفسیر راهنما» با ۲۰ جلد و دیگری «تفسیر فرهنگ قرآن» که ۳۴ جلد است.

وی افزود: من به دستور ایشان در مرکز تحقیقات مامور شدم تا به موضوعاتی که درباره تفسیر قرآن است بپردازم و خود ایشان ارادتی به این نشست قرآنی داشتند؛ به جرات می توان گفت تفسیر قرآن وی، بعد از «تفسیر المیزان» جامع ترین تفسیری است که آیندگان خواهند داشت.

وی با بیان این که در سوره فاتح عقیده پاک و عمل صالح عامل رفعت انسان است، تصریح کرد: قرآن کریم وقتی چهره کریه کفار و منافقان را معرفی می کند می فرماید که آن ها در یک فتنه ای ساقط شده اند و جهنم بر آن ها احاطه دارد.

حجت الاسلام رستگاری تصریح کرد: درباره مومنان در قرآن هم درجاتی عنوان شده و این درجات را حاصل اعمال صالح آن ها عنوان کرده است.

وی با تاکید بر این که خداوند ویژگی ها و صفاتی را هم برای مومنان خالص بیان کرده است، گفت: در قرآن آمده است مومنان کسانی هستند که به خدا و رسول خدا ایمان آورده اند و شکی برای آن ها در مسیر ایمان و عمل وجود ندارد.

وی افزود: قرآن وقتی «اولی الالباب» را معرفی می کند، می فرماید آن ها اهل ذکر زبانی و قلبی و اهل فکر و تدّبر هستند و نتیجه تفکر این است که آن ها یک انسان الهی می شوند.

آیت الله هاشمی مردی اهل جهاد و تلاش بود

وی بیان کرد: در قرآن اشاره شده که خداوند هرچه را که بخواهد هدایت کند، به او شرح صدر می دهد و دل او دریایی می شود. این از عنایات خداوند به انسان های مومنی است که دارای فضایل و کمالات بسیاری هستند. آیت الله هاشمی هم مردی بود که اهل جهاد، تلاش، ایمان و مبارزه بود و قلبش مالامال از محبت به خدا بود.

حجت الاسلام رستگاری اظهر کرد: آیت الله هاشمی مردی بود که در حیات خودش توکل داشت و همه وقت ذاکر بود؛ چه وقتی که در زندان زیر شکنجه های شکننده ساواک بود و چه در زمان بعد از انقلاب.

وی ادامه داد: ایشان آنقدر زیر شکنجه های ساواک صدمه دید که هم‌بندان او تصور کردند که به علت شکنجه ها درگذشت، ولی با این وجود حاضر نشد اعتراف و اطرافیان خود را درگیر کند و این نشان می دهد که همیشه به یاد خدا بود.

تاکید آیت الله هاشمی حمایت از آیت الله خامنه ای بود

وی با تاکید بر این که آیت الله هاشمی رفسنجانی در جنگ ها و شرایط سخت از مولای خود امیرالمومنین الگو می گرفت، گفت: ایشان همواره تاکید داشتند در میان مراجع هیچ کسی نیست جز آیت الله خامنه ای که بتواند کشتی انقلاب را به مقصد برساند.

حجت الاسلام رستگاری با اشاره به برخی ناملایمتی هایی که به آیت الله هاشمی می شد، اظهار کرد: او همیشه می گفت «من ممکن است خطایی کرده باشم و امیدوارم خداوند من را ببخشد لذا از این ناملایمات استقبال می کنم» و همواره تاکید داشتند باید از انقلاب حمایت کرد و پشت رهبری ایستاد.

زندگی آیت الله هاشمی برپایه جوانمردی بود

در ابتدای این مراسم، حاج آخوند نوری زاد، امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس، هم اظهار کرد: از طرف علمای شیعه و سنی و تمام برادران مسلمان خود رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را به مقام معظم رهبری، نماینده ولی فقیه در گلستان و به خانواده مرحوم و مردم ایران تسلیت می گویم.

وی افزود: این مجلس به یاد و نام شخصیتی مومن و مبارز از تبار مومنان و مبارزان و در گذشت مرد عزیزی که عمر پربرکت خود را برای خدمت به انقلاب سپری می کرد، برگزار می شود.

وی بیان کرد: در روزگار طاغوت که وقتی طرفداری از امام (ره) ایجاد خوف می کرد، او کسی بود که همه چیز خود را به پای امام و انقلاب ریخت و در روزگاری که بردن نام ساواک بر اندام های یک فرد لرزه می انداخت، او و هم رزمانش ایستادگی کردند و این مقاومت را صادقانه تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دادند و پس از آن هم مشوقانه در کنار یار دیرینه خود، امام (ره) و رهبر معظم انقلاب ایستادگی کردند.

وی اضافه کرد: آیت الله هاشمی در زمان تصدی گری مسئولیت های مهم و خطیر خدمات ارزشمندی را به کشور داشت و با داشتن مسئولیت های سنگین سیاسی در اداره کشور، رابطه خود را با حوزه های علمیه و علما قطع نکرد.

وی اضافه کرد: ارتحال یک شخصت عالی و مقام ارشد کشور، یک ضایعه برای جامعه است و وظیفه همه مردم و مسئولان در برابر اینگونه مصیبت ها حفظ وحدت و صمیمیت است؛ در این صورت است که جامعه ما در امان خواهد بود و دشمن مایوس خواهد شد.

انقلاب و رهبری خط قرمز آیت الله هاشمی بود

حاج آخوند نوری زاد با بیان این که دو چیز خط قرمز آن حضرت بود، گفت: اولین نکته مورد تاکید آیت الله هاشمی نظام مقدس جمهوری اسلامی و مساله دوم هم رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

وی اظهار کرد: پیامبر (ص) فرموده اند یکتا پرستی و وحدت خود را حفظ کنید، با هم اختلاف نداشته باشید و از ولی امر خود اطاعت کامل داشته باشید؛ مخصوصا ولی امری که مجتهد و آگاه به مقتضیات زمان و مکان باشد.

وی با تاکید بر این که بر ما واجب دینی است که از ولی امر خود اطاعت کنیم، گفت: دشمنان سعی می کنند بین مسئولان، مردم و حکومت اختلاف ایجاد کنند، اما با تدبیر رهبر معظم انقلاب تمام نقشه های دشمنان نقش بر آب می شود.

امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس خاطرنشان کرد: خداوند می فرمایند هر زمان دشمنان فتنه ای به پا کنند خداوند متعال آن را خاموش می کنند؛ لذا وحدت خود را باید حفظ کنیم و قدر آن را بدانیم.

آیت الله هاشمی دربرابر ظلم ایستادگی کرد

ذکریا ترائوره، طلبه اهل کشور ساحل عاج جامعه المصطفی گرگان، هم در این مراسم گفت: بی شک انقلاب اسلامی در عصر حاضر دنیا را بیدار کرد و این زلزله که با دستان توانگر امام خمینی (ره) پایه های استبداد را لرزاند، مدیون دستان توانگر افرادی مانند هاشمی است که خطرها را به جان خریدند و در برابر ظلم ایستادگی کردند.

وی افزود: امروز در سایه مجاهدت های همین مردان استوار است که ایران اسلامی مامن امنی برای ترویج اسلام ناب محمدی شده است.

وی بیان کرد: ما از این مکتب آموختیم تنها راه عزت دنیا و آخرت در سایه برادری تحقق می یابد و از امام و یارانش آموختیم برای رسیدن به قله باید در راه هدف ایستاد و مقاومت کرد.

ترائوره با بیان این که امام خمینی و یاران او مانند هاشمی در طول تاریخ زنده اند، تصریح کرد: ما طلاب جامعه المصطفی گرگان ضمن ابراز تسلیت به مردم گرگان و خصوصا رهبر معظم انقلاب اسلامی، برای تحقق اهداف این نهضت دعا می کنیم.