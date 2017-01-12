تغییرات در تیم ملی فوتسال برزیل/احتمال کنار گذاشتن فالکائو

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییرات ایجاد شده در تیم ملی برزیل گفت: بعد از اتفاقات اخیر در فوتسال برزیل به خصوص بعد از شکست این تیم مقابل ایران در مسابقات جام جهانی، مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور وارد برخی از مسائل مربوط به کنفدراسیون فوتسال برزیل شدند.

وی افزود: فدراسیون فوتبال برزیل بخش هایی از امور مربوط به تیم ملی فوتسال این کشور را از کنفدراسیون فوتسال برزیل گرفته و درباره آن تصمیم گیری می کنند که در این خصوص می توان به انتخاب سرمربی تیم ملی اشاره کرد.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال ایران خاطرنشان کرد: یکی از این تغییرات، انتخاب سرمربی جدید این تیم یعنی «پسه» است که در سال ۲۰۰۸ هم سرمربی این تیم بود. در واقع برزیلی ها به دنبال بازگرداندن اقتدار به تیم ملی فوتسال خود از طریق سرمربی گذشته این تیم هستند.

ترابیان تصریح کرد: بر همین اساس برنامه دعوت از بازیکنان به تیم ملی فوتسال برزیل هم تغییر کرده و پسه، «گابریل» را به تیم ملی فراخوانده تا برزیل شکل جدیدی پیدا کند.

وی در پایان تاکید کرد: به نظر می رسد با این تفاسیر و تغییرات «فالکائو» که پیش از این گفته می شد به تیم ملی فوتسال برزیل دعوت می شود، دیگر به این تیم فراخوانده نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، فالکائو اسطوره فوتسال برزیلی ها اصلی ترین رقیب وحید شمسایی برای گرفتن عنوان آقای گلی از این بازیکن پیشین فوتسال ایران است که با دعوت نشدنش به تیم ملی، خیال ایرانی ها برای ماندن این عنوان در ایران راحت می‌شود.