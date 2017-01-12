اتمام مجتمع توانبخشی ایثار زنجان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بنیاد شهید استان زنجان، محسن انصاری در دیدار با استاندار زنجان افزود: مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار زنجان باید با همکاری مسئولان در راستای تخصیص اعتبارات به سرعت به اتمام برسد.

وی با اشاره به اینکه این استان به سمت پیشرفت صنعت در اشتغال می‌رود، گفت: با توجه به اینکه پیشرفت این استان در صنعت مناسب به نظر می‌رسد باید در حوزه اشتغال ایثارگران نیز گام‌های موثری برداشته شود.

انصاری با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مهم رفع موانع اشتغال جامعه ایثارگری است، ادامه داد: از مسئولان انتظار می‌رود طبق قانون با فراهم کردن زمینه اشتغال برای خانواده‌های شاهد و ایثارگر قدری از زحمات آنان را جبران کنند.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به ضرورت اتمام پروژه توانبخشی ایثار زنجان، افزود: این پروژه از جایگاه ویژه‌ای برای خدمت رسانی به جامعه هدف برخوردار است و از آنجایی که پیشرفت ۷۰ درصدی آن برای استان قدمی مثبت ارزیابی می‌شود امیدواریم مسئولان مربوطه نسبت به تامین اعتبارات مورد نیاز آن بیش از پیش تلاش کنند.

انصاری به گلزارهای شهدا موجود در استان زنجان نیز اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه ساماندهی گلزارهای شهری استان زنجان به اتمام رسیده است اما برخی از گلزارهای روستایی نیاز به ساماندهی دارند که در این راستا دستگاه‌های مربوطه باید به یاری بنیاد آمده و موجبات رضایت مردم شهید پرور روستاها را فراهم آورند.

وی خانواده‌های شاهد و ایثارگر را گوهری ناب و اسوه ایثار خوانده و اضافه کرد: یادمان نرود که هر چه داریم به برکت خون شهدا و ایثار رزمندگان به دست آمده است پس وظیفه همه ماست تا با ارج نهادن به مقام والای شهدا و ایثارگران وجودشان را قدر بدانیم و برای آرامش و آسایش آنان اهتمام ورزیم.

