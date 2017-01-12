به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی صبح امروز در مراسم گرامیداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مسجد حظیره یزد اظهار داشت مبارزه با طاغوت، ایستادگی در کنار امام خمینی (ره)، ایستادن در برابر دشمنان در دوران دفاع مقدس، سازندگی کشور به ویژه در هزار کیلومتر مرز ایران و عراق، پافشاری برای جلوگیری از شورایی شدن رهبری و ... از ویژگی‌هایی بود که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به نماد عمل صالح تبدیل کرد.

وی، بهره‌مندی آیت‌الله هاشمی از ویژگی‌ها و فضائل اخلاقی را نیز بسیار حائز اهمیت خواند و افزود: ایستادگی در کنار امام خمینی (ره) در دوران مبارزات نهضت اسلامی، ماندن در کنار رهبری و پای‌بندی به ارزش‌ها از فضائل آیت‌الله هاشمی بود.

ابوترابی فرد با اشاره به بخش‌هایی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بیان کرد: اشاره رهبری به ۵۹ سال رابطه تنگاتنگ با آیت‌الله هاشمی نشان دهنده شخصیت و جایگاه والای وی بود.

وی یکی از اقدامات ارزشمند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را ایستادگی در برابر شورایی کردن رهبری دانست و عنوان کرد: زمانی که مسئله شورایی شدن رهبری مطرح شد، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در برابر این موضوع ایستاد و بر انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبری تاکید کرد که این اقدام نیز نماد عمل صالح است.

ابوترابی فرد، ملت ایران را ملتی آراسته به عمل صالح دانست و تصریح کرد: اگر ملت ایران آراسته به عمل صالح نبود، بر نظام شاهنشاهی پیروز نمی‌شد و بعد از آن نیز اگر رزمندگان ما آراسته به عمل صالح نبودند، امروز نامی از ایران اسلامی نبود.

نایب رئیس مجلس نهم بیان کرد: همنی عمل صالح بود که ایران را به قدرت هسته‌ای تبدیل کرد و اگر این ویژگی در میان مردم ایران وجود نداشت، امروز ایران در عرصه های مختلف از جمله انرژی هسته ای، زبانزد خاص و عام نبود.