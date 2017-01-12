نماز جماعت در ۶۵ هزار مدرسه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مسیب زاده ظهر پنجشنبه در اولین دوره آموزشی طرح مبین ویژه مدیران مدارس متوسطه دوره اول و دوم ضمن تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران مدیون زحمات و تلاش‌های بی اندازه آیت الله هاشمی رفسنجانی است.

وی با اشاره به اینکه طرح مبین طرح مدیریت برنامه‌های یاوران نماز است، گفت: وزارت آموزش و پرورش سه اصل اساسی محوریت مدرسه، فراگیری در عین اثر بخشی و توسعه مشارکت و مشارکت پذیری را حاکم بر برنامه‌های قرآن، عترت و نماز گذاشته است.

مدیرکل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در این طرح به صورت اجرایی از وجود دانش آموزان استفاده می‌شود، افزود: همچنین این طرح با هماهنگی ستاد اقامه نماز مرکز از سال گذشته آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه هشت هزار مدیر مدارس متوسطه اول در ۱۲ استان و ۱۲ دوره این طرح را به صورت عملیاتی اجرا کرده‌اند، گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح ایجاد زمینه مناسب جهت حضور دانش آموزان در نمازهای جماعت است.

مسیب زاده با بیان اینکه در حال حاضر در سطح کشور از مجموع ۱۰۷ هزار مدرسه کشور در بیش از ۶۵ هزار مدرسه نماز جماعت برگزار می‌شود، بیان کرد: ۲۰ هزار روحانی و ۴۵ هزار همکار فرهنگی در این مدارس به اقامه نماز می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه در مدارسی که نماز جماعت برگزار نمی‌شود یا به افق شرعی نمی‌رسند و یا شرایط برگزاری را با توجه به تعداد اندک دانش آموزان ندارد، گفت: ۱۰ هزار مدرسه زیر ۱۰ دانش آموز، پنج هزار مدرسه زیر پنج دانش آموز و ۱۲۵ مدرسه یک نفره در سطح کشور وجود دارد که نشان از عدالت آمزشی در کشور است.

سند جامع نماز اجرایی شود

مدیرکل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طی بازدیدهای انجام شده مدارسی که تحت آموزش طرح مبین قرار گرفته‌اند نسبت به دیگر مدارس موفق‌تر عمل می‌کنند، اظهار داشت: اجرایی شدن سند جامع نماز در حوزه نماز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه هر آن چه در آموزش و پرورش اتفاق بیفتد ولی به مدرسه نرسد بی فایده و بی ارزش است، عنوان کرد: باید کارهای بزرگ و اثر بخش در حوزه قرآن، عترت و نماز انجام داد چراکه کارهای بزرگ بی در و پیکر جواب نخواهد داد.

مدیرکل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش نمی‌تواند به تنهایی برای تربیت دانش آموزان موفق باشد، افزود: شعار امسال در حوزه نماز، نماز جماعت تمامی همکاران فرهنگی است.

برگزاری پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانش آموزان

مسیب زاده با اشاره به اینکه پس از ۲۰ سال وقفه پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانش آموزان کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد، ادامه داد: این مسابقات از سی فروردین ماه سال آینده تا ششم اردیبهشت ماه همزمان با برگزاری مسابقات بین المللی در تهران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های مختلف و مفید در حوزه‌های قرآن، عترت و نماز، تصریح کرد: در حوزه قرآن به طور ویژه بحث حفظ موضوعی آیات الهی که از سفارشات مؤکد مقام معظم رهبری است عملیاتی شده است.

مدیرکل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امام شناسی و طرح مصباح الهدی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه عترت است، اظهار داشت: دانش آموزان با آموزه‌های ارزشمند ائمه اطهار (ع) به عنوان بهترین الگوی سبک زندگی اسلامی آشنا می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح مبین نیز یکی از شاخص‌ترین برنامه‌ها در حوزه نماز است، تصریح کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در ابتدای ماه مبارک رمضان در دیدار با قاریان و حافظان تکلیف کردند که جلساتی فارغ از کلاس‌های آموزشی برای شنیدن قرآن تشکیل شود در این راستا طرح استماع قرآن در مدارس کشور عملیاتی شده و هم اکنون در حال اجرا است.