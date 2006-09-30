هنرمندان جوان محدوديتي در نمايش آثار نقاشيخط ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر، نصراله افجه اي استاد نقاشيخط به ستاد خبري سومين جشنواره هنر جوان گفت: "گاهي در ميان هنرمندان جوان شهرستاني آثار بهتري ديده مي شود، اما آنها كمتر در جشنواره ها شركت مي كنند تا آثارشان به چشم بيايد كه آن هم شايد به دليل ضعف در انتشار فراخوان يا داوري هاي نامناسب است كه آزردگي خاطر هنرمندان جوان را به همراه دارد."



وي درباره وضعيت آموزش خوشنويسي در دانشگاهها گفت: "تمام دانشگاهها و دانشكده هاي هنري واحدي را به كاربرد خط در گرافيك اختصاص داده اند. گاهي نيز از پيشكسوتان و مدرسان صاحب نام براي تدريس اين درس استفاده مي كنند. اما در اكثر دانشكده هاي هنر از استادان غيرتخصصي استفاده مي شود كه فقط مشق خط مي گويند."



داور سومين جشنواره هنر جوان در رشته خوشنويسي اظهار داشت: "در رشته گرافيك فقط دو واحد را به خوشنويسي اختصاص داده اند كه به هيچ وجه كافي نيست. خوشنويسي يكي از پايه هاي گرافيك است و وقتي هنرمند جوان آناتومي خط را نشناسد، چگونه مي تواند به طراحي جلد كتاب بپردازد؟"



افجه اي با رد اين مسئله كه هنرمندان جوان براي عرضه آثارشان محدوديت دارند، تاكيد كرد: "هيچ محدوديت و ممنوعيتي براي جواناني كه در حوزه خوشنويسي و نقاشيخط كار مي كنند وجود ندارد. آنها مي توانند آثار خود را در گالري ها و نمايشگاههاي متعدد به نمايش بگذارند، اما بايد خودشان قدمي به جلو بردارند و بعد هم روابط عمومي و تبليغات كارشان را به عهده بگيرند تا شناخته شوند."



اين استاد نقاشيخط در پايان گفت: "علاوه بر نمايشگاهها و گالري ها، برپايي جشنواره ها نيز فضاي خوبي را فراهم مي آورد تا خوشنويسان جوان به ميدان بيايند و توانايي هاي خود را به نمايش بگذارند. گرچه در اين عرصه به پوشش خبري وسيعتري از سوي رسانه ها و مطبوعات نياز است تا اين شور و علاقه جوانان هنرمند به چشم بيايد و فراموش نشود."



سومين جشنواره تجربي هنرهاي تجسمي "هنر جوان" پائيز سال جاري به همت مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري برگزار خواهد شد.