عاملان نزاع دسته جمعی در نیشابور دستگیر شدند

سرهنگ اکبر آقابیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته با کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر نزاع و درگیری در خیابان شهید بهشتی نیشابور بین چند مرد جوان بلافاصله دو تیم از ماموران گشت کلانتری ۱۱ طالقانی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد ۹ مرد جوان به دلیل اختلافات شخصی قبلی با یکدیگر به وسیله سلاح سرد درگیر و موجب رعب و و حشت شهروندان شده اند.

آقابیگی تصریح کرد: با اقدام قاطع و حضور به موقع ماموران هفت نفر از عاملان ناامنی دستگیر و دو نفر از آنان که مصدوم شده بودند جهت مداوا توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با اشاره به معرفی متهمان به دادسرا افزود: پلیس با هرگونه ناامنی خصوصا نزاع های دسته جمعی برابر قانون به شدت برخورد خواهد کرد چراکه این پدیده یکی از نمونه‌های نقض نظم و انضباط اجتماعی است و می تواند عواقب و پیامدهای اجتماعی ناگواری برای شهرستان داشته باشد.