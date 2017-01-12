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۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

آزادسازی مناطق «سومر» و «ساهرون» در موصل

آزادسازی مناطق «سومر» و «ساهرون» در موصل

منابع امنیتی عراق از آزادسازی دو منطقه جدید به نام های سومر و ساهرون در موصل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «عبدالامیر رشید یارالله» فرمانده عملیات «قادمون یا نینوا» امروز اعلام کرد که مناطق سومر و ساهرون در ساحل چپ موصل از یوغ تروریست های داعش آزاد شدند.

وی با بیان این مطلب افزود: آزادسازی این مناطق در ادامه عملیات نیروهای عراقی در محور شرقی برای بازپس گیری موصل صورت گرفت.

بنا بر اعلام این فرمانده عراقی، نیروهای عراقی پس از آزادسازی مناطق مذکور، پرچم عراق را بر فراز ساختمان های آن به اهتزاز درآوردند. تروریست های داعش در این عملیات متحمل خسارت های سنگینی شدند.

کد مطلب 3875062

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