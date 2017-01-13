همکاری اساتید ایرانی خارج از کشور در ۳۰ درصد پروژه های پژوهشی

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعداد پروژه هایی که در سال جاری با کشورهای خارجی منعقد شده گفت: آمار تعداد پروژه های مشترک با دانشگاه های کشورهای خارجی تا یک ماه آینده اعلام می شود.

وی ادامه داد: ولی تاکنون حدود ۱۴۰ پروژه تحقیقاتی بین اساتید ایرانی و اروپایی امضا شده است که حدود ۳۰ درصد آن با ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده، که به این روش دانش موجود وارد کشور شده تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل افزود: البته باید از این رفت و آمدها و بستر های علمی مواظبت شود و وزارت علوم هم این مسئله را مد نظر قرار داده است.

سالار آملی ادامه داد: شادابی دانشگاه های ما برای اینکه در این مسیر حرکت کنند، و ثمره ای که دراین مدت شاهد آن بودیم، ما را وادار می کند تا حساب شده تر و با برنامه ریزی این برنامه ها را پیگیری کنیم.