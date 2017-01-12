باد و باران مهمان شمال و شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر احد وظیفه، در خصوص وضعیت آب و هوای کشور در دو روز آینده اظهار کرد: روز پنج شنبه آسمان صاف و شرایط پایداری در بیشتر مناطق کشور حاکم است و فقط در برخی مناطق جنوب شرق وزش باد و افزایش موقتی ابر پیش بینی می‌شود. از جمعه بعد از ظهر نیز ابرناکی در نیمه شمالی کشور از سمت شمال غرب افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: از جمعه شب نیز با نفوذ جریانات شمالی، بارش باران از غرب دریای خزر شروع می‌شود و از روز شنبه استان‌های واقع در حاشیه دریای خزر و دامنه‌های البرز را در بر می‌گیرد. بارش در مناطق کوهستانی و مرتفع نیز به صورت برف خواهد بود.

مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی ضمن اشاره به پیش بینی وزش باد شدید در نیمه شرقی کشور برای روز شنبه، افزود: همزمان با این وزش باد، در پاره‌ای نقاط پدیده گرد و خاک نیز رخ خواهد داد. همچنین در این روز برای نوار شرقی کشور، افزایش ابر، بارش باران و در مناطق کوهستانی و مرتفع گاهی رعد وبرق پیش بینی می‌شود.

به گفته وظیفه، شدت بارش روز شنبه برای سواحل دریای خزر، شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب و شرق خراسان رضوی پیش بینی می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: از امروز تا اوایل روز یکشنبه به سبب وزش باد شدید خلیج فارس و تنگه هرمز و از بعدازظهر جمعه تا اوایل روز یکشنبه دریای عمان مواج می‌شود. طی روزهای جمعه و شنبه در پاره‌ای نقاط استان خوزستان، وزش باد به نسبت شدید و احتمال گرد وخاک وجود دارد.

مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی وضعیت جوی استان تهران در روز جمعه را نیمه ابری، همراه با غبار صبحگاهی و در اواخر وقت با افزایش ابر و گاهی وزش باد اعلام کرد و گفت: بیشینه دما در این روز ۹ درجه و کمینه آن دو درجه بالای صفر است. همچنین در روز شنبه نیز استان تهران در انتظار آسمانی نیمه ابری و احتمال بارش پراکنده، گاهی وزش باد و به تدریج کاهش ابر خواهد بود. دمای هوا در سردترین ساعات این روز به یک درجه و در گرمترین ساعت به ۹ درجه بالای صفر می‌رسد.