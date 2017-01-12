اراضی دیم شهرستان ایوان با پمپاژ آب سد کنگیر آبی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی روز پنجشنبه در جریان بازدید از سد کنگیر شهرستان ایوان اظهار داشت: بارندگی مناسب سال گذشته باعث شد حجم آب ذخیره شده در این سد که ظرفیت ۲۰ میلیون متر مکعب را دارد هم اکنون و با وجود بارندگی کم پاییز امسال حدود ۱۶ میلیون متر مکعب باشد.

وی افزود: شبکه های توزیع به منظور بهره مندی کشاورزان از آب این سد نیز در حال تکمیل است و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته تا سه ماه آینده اراضی دیم این شهرستان با بهره مندی از این سد به آبی تبدیل می شوند.

وزیر جهاد کشاورزی استفاده بهینه از منابع آبی را از رویکردهای دولت عنوان کرد و تاکید کرد: تغییر الگوی کشت و کاشت محصولاتی که با شرایط محیطی انطباق بیشتری داشته و آب کمتری نیز مصرف کنند از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است.

حجتی یادآور شد: استفاده از سامانه های نوین آبیاری و بویژه آبیاری قطره ای و تحت فشار باید در کشور و بوییژه مناطقی که از بارندگی کمتری برخوردار هستند در دستور کار باشد تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از منابع آبی استفاده کنیم.

وی یکی از مزیت های استان ایلام را برخورداری از منابع آبی و خاک حاصلخیز برشمرد و گفت: اگر بتوانیم با تسهیلات مناسب فا رغ التحصیلان این رشته را به کشت مکانیزه و اصولی محصولات کشاورزی ترغیب کنیم ، ضمن ایجاد ارزش افزوده با تعداد زیادی از افراد جویای کار نیز شغل ایجاد می کنیم.