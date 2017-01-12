به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد پیش از ظهر پنج شنبه در محل مسجد بعثت با حضور معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور، استاندار لرستان، مدیران دستگاههای اجرایی و ... برگزار شد.

ید الله ملکی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در این مراسم اظهار داشت: حضور با شکوه مردم در مراسم آیت الله هاشمی بیانگر اندوه عمیق مردم بود.

وی افزود: این حضور مردم هم به پاس قدردانی از زحمات آیت الله هاشمی بود و هم پاسخ به کسانی که سهمی از این انقلاب نداشتند و در حق این بزرگ مرد جفا کردند بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با بیان اینکه قبل از انقلاب کسی به اندازه آیت الله هاشمی به امام(ره) نزدیک نبود ادامه داد: آیت الله هاشمی از سال۲۷ به قم می رود و تا سال ۴۲ که امام تبعید می شوند در کلاس درس امام(ره) شرکت کرده و با ایشان رفت و آمد داشتند.

ملکی با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی بسیاری از هزینه های انقلاب را متحمل شدند گفت: آیت الله هاشمی قدرت را در دست داشت اما حقیقتا قدرت طلب نبود و بخش زیادی از ثروت خود را در بدو انقلاب و بعد از آن خرج این کشور کرد.

وی افزود: آیت الله هاشمی در زمان جنگ تحمیلی جنگ را به نحو احسن مدیریت کرد و تا تاریخ نگذرد نمی توان در مورد عملکرد این ابر مرد که چهار دهه این انقلاب را مدیریت کرد سخن گفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با تاکید بر اینکه کمتر بزرگ مردی را می توان شناخت که تمام عملکردش مورد قبول همگان باشد افزود: بی شک آیت الله هاشمی یکی از مردان بزرگ در آینده بیش از آنچه اکنون هست خواهد بود.

ملکی گفت: مشورت در امور مملکت، فضای باز سیاسی، جلوگیری از انسداد سیاسی و استفاده از طلب جمعی، سخن گفتن در چارچوب قانون، انقلاب و دلسوزی بسیار از ویژگی های این مرد بزرگ بود.