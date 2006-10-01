نهادينه كردن معرفت ديني نيازمند توجه مسئولان است

سيد محمد رضا مير تاج الديني عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر با تأكيد بر ضرورت توجه به معارف ديني، اظهار داشت: رمضان فرصت مناسبي است تا برنامه هاي ديني و گفتمان مذهبي توسعه يابند. در اين ماه فضا بسيار مناسب و روحاني است و ما را آماده مي كند تا استفاده دقيق و مناسبي از فعاليتهاي ديني و فرهنگي در راستاي ارتقاء معرفت ديني داشته باشيم.

وي با اشاره به اينكه در ماه رمضان مردم از غفلت ها دور هستند، اظهار داشت: محافل مذهبي بايد براي پذيرايي از اقشار مختلف جامعه آماده باشند و با برنامه ريزي دقيق مسائل خود را پيش برند، به اين علت كه حضور معنوي مردم و به ويژه جوانان بيشتر مي شود و آنها از غفلتها دور هستند و آمادگي كامل براي درك و پذيرش مسائل معرفتي ديني دارند.

وي افزود: بايد در زمينه ديني و ارتقاء سطح معرفت ديني، مطالعات خوبي انجام شده و اطلاعات دقيقي جمع آوري شود، در رابطه با برنامه هاي قرآني توجه بيشتري بايد شود البته در اين حيطه مسئولان موظف هستند برنامه ها و راهكارهاي دقيقي ارائه دهند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حضور گستره مردم در حيطه هاي فرهنگي و ديني اظهار داشت: مردم در هر فرصتي كه دارند در اين برنامه ها شركت مي كنند و با فضاي معنوي اين اماكن مأنوس تر مي شوند اگر جوانان با مسائل و راههاي انس با قرآن كريم آشنايي داشته باشند اين آشنايي با قرآن كريم در تربيت و هدايت آنها بسيار مؤثر است.

