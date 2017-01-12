مجمع انتخاباتی هیئت کاراته لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیات کاراته استان لرستان ظهر امروز با حضور ۷ کاندیدا در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان لرستان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه سید سعید قاسمی، محمودشاکرمی، غلام رضا قندی پور، حبیب الله موسویان، علی ابراهیمیان، هدایت عزیزپور و سید عماد شاهرخی به عنوان کاندیدای ریاست هیئت کاراته استان حضور پیدا کردند که در نهایت غلامرضا قندی پور با کسب ۸ رای از مجموع ۱۵ رای ماخوذه به عنوان رئیس هیات کاراته استان لرستان انتخاب شد.

انتخابات مجمع هیات کاراته استان لرستان امروز با انصراف هدایت عزیزپور و محمود شاکرمی از انتخابات به مرحله دوم موکول شد و در دومین مرحله غلامرضا قندی پور با ۸ رای، سید سعید قاسمی با ۷ رای را کنار زد و برای ۴ سال سکان دار هیئت کاراته استان شد.

پیش از این سید سعید قاسمی رئیس هیئت کاراته استان بود و فرزانه جمال شرف نیز به مدت ۲ ماه سرپرست بود.