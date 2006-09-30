مزد اعتماد به جوانان را گرفتيم/ در برخي اوزان تيم ملي كشتي بايد تجديد نظر شود

جواد رفوگر كارشناس كشتي و دبير اسبق فدراسيون كشتي در گفتگو با خبرنگارمهر با بيان مطلب فوق اظهارداشت: از فرصتي كه پس ازالمپيك آتن تا المپيك آينده پكن وجود داشت تيم كشتي ايران چون ديگر كشورها دچار دگرگوني در تركيب نفرات خود شد و با بها دادن به جوانان توانست مزد اعتماد خود را در مسابقات جهاني چين بگيرد.

وي در ادامه گفت : اگر چه سال گذشته در بوداپست مجارستان تنها صاحب يك مدال شديم ولي شهامت كادرفني درآن مسابقات باعث شد امسال با فرصتي كه براي جوانان ايجاد شد به مقام نائب قهرماني برسيم كه اين مي تواند باب خوبي براي ايجاد فرصتهايي براي ديگر جوانان دركشتي باشد.

رفوگربا بيان اينكه در3 وزن 55 ، 66 و 96 كيلو بايد تجديد نظر شود گفت: به نظرمي رسد دراين 3 وزن ، كادرفني نيازبه تجديد نظر دارد چرا كه در 96 كيلو اگر چه حيدري كشتي هاي خوبي گرفت ولي بايد واقع بين بود و فرصت را به جوانان داد ضمن اينكه در 55 و 66 كيلو بايد نگاه عميق تر و كارشناسانه تري براي انتخاب نفرات انجام داد .

رفوگرخاطرنشان كرد: در 84 كيلو يزداني مي توانست بهتر از اين باشد و بايد براي آينده برنامه ريزي كند ضمن اينكه در 74 كيلو بذري بسيار خوب شروع كرد ولي در فينال خوب نبود و توقعات را برآورده نكرد. همچنين در120 كيلو معصومي نمايش قابل قبولي داشت و نشان داد به مرز يك سنگين وزن مطرح نزديك مي شود.

وي درپايان با تمجيد ازعملكرد تيم كشتي ايران گفت: در كل تركيب تيم ايران بسيار خوب بود و تنها نياز به ترميم در چند وزن دارد كه در صورتي كه اين امرمحقق شود به يك تركيب ايده آل براي مسابقات قطر و المپيك دست پيدا كرده ايم.