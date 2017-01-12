کارت بازی پرسپولیسی های تازه وارد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامان نریمان جهان و سروش رفیعی دو بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته با حضور در هیات فوتبال استان تهران، قراردادشان را به ثبت رساندند. بر این اساس امروز کارت بازی آنها برای همراهی سرخپوشان حاضر شد تا مشکلی برای بازی پرسپولیس برابر سایپا نداشته باشند.

مدیر روابط عمومی تیم فوتبال پرسپولیس پیش از نشست خبری امروز به این موضوع اشاره کرد و گفت: این دو بازیکن مشکلی برای همراهی سرخپوشان ندارند.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته شانزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه فردا جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم سایپا خواهد رفت.