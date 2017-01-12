آغاز اجرای «بیست نمایش کوتاه درباره سلفی»

به گزارش خبرگزاری مهر، «بیست نمایش کوتاه درباره سلفی» تجربه ای آموزشی به همراه گروه هنرجویان کلاس های بازیگری مهتاب نصیرپور و محمد رحمانیان است؛ نمایشی درباره پدیده ای به نام سلفی یا عکس سلفی که مدتی است وارد زندگی های ما شده و کم و بیش تاثیری شگرف بر ما و زیستن ما گذاشته است.

در این نمایش الهام دهقانی، مریم شیرافکن، علیرضا چاوش، علی خوانساری، سانیا سالاری، الهه اصغری، پریا طاهری، ملیحه شبانیان، مهدی بهرام بیگی، پریا وزیری، محمود زهره وند، زهرا جولایی، آلاله زارع طلب، محیا بیاتانی، الناز شاهوردی، عطیه بیات، نوشین اعتماد، فرید فرمانبرداری، مریم علی نیا، امیرعلی مسلمی، سارا طباطبایی، کسری کندری، آبتین یوسفی و پرنیان عبادی به ایفای نقش می پردازند.

پدیده جمالها، علیرضا فولادشکن، مهران نصیرپور و محمود زهره وند گروه کارگردانی این اثر را تشکیل داده اند. مهدی نعمتی طراح اعلام و دیوارکوب، رضا حداد مشاور کارگردان، محسن شاه ابراهیمی طراح صحنه و علی معتمدی کار موسیقی نمایش «بیست نمایش کوتاه درباره سلفی» هستند.

مهتاب نصیرپور به عنوان تهیه کننده این نمایش حضور دارد.

نمایش «بیست نمایش کوتاه درباره سلفی» از امروز ۲۳ دی ماه در ۲ نوبت در تئاتر آفتاب، واقع در خیابان آفریقا. قبل از چهارراه حقانی (جهان کودک)، ابتدای کوچه کمان، پلاک ۲۶ به صحنه می رود.