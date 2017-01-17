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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

رسول کاهانی در گفتگو با مهر:

«اسکورسیزی»به تئاتر فجر می‌آید/ تغییرات اندک برای اجرا در جشنواره

«اسکورسیزی»به تئاتر فجر می‌آید/ تغییرات اندک برای اجرا در جشنواره

رسول کاهانی نویسنده و کارگردان نمایش «اسکورسیزی» از حضور این اثر نمایشی در بخش مسابقه جوانان جشنواره تئاتر فجر خبر داد.

رسول کاهانی، نویسنده، طراح و کارگردان نمایش «اسکورسیزی» درباره حضور این اثر نمایشی در سی‌وپنجمین جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمایش «اسکورسیزی» قرار است در بخش مسابقه جوانان جشنواره تئاتر فجر حضور داشته باشد و به این ترتیب سه شنبه ۵ بهمن ماه در دو نوبت در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر به صحنه می رود.

وی درباره تغییراتی که نمایش نسبت به اجرای عمومی خواهد داشت، توضیح داد: در اجرای عمومی این نمایش کار ۵۰ دقیقه بود، اما در اجرای جشنواره ۱۰ دقیقه به کار اضافه شده و نمایش به مدت ۶۰ دقیقه به صحنه می رود. همچنین تغییری در گروه بازیگران خواهیم داشت که بر اساس آن عکاسی که در اجرای عمومی بر حسب نیاز اجرا در نمایش بازی هم می کرد، به دلیل اینکه در پروژه دیگری مشغول به کار بود تغییر کرده و بازیگر دیگری جایگزینش شده است. به این ترتیب در اجرای جشنواره خاطره حاتمی، عطا عمرانی، کوروش شاهونه، داود ونداده و علی نورانی حضور خواهند داشت.

کارگردان نمایش «اسکورسیزی» درباره پیش بینی که نسبت به جشنواره امسال دارد، بیان کرد: معتقدم که جشنواره قابل پیش‌بینی نیست، اما مساله ای که در دوره گذشته و البته مطمئنا امسال هم ثابت خواهد شد، این است که جشنواره جریان رسانه ای و بُعد تبلیغاتی کمتری نسبت به سال های قبل‌ترش دارد، اما در کنار اینها شاهد نظم خوبی هستیم. در واقع جشنواره کمی سوت و کور برگزار می شود که نمی دانم این اتفاق باعث بهتر شدن جشنواره شده یا خیر.

وی درباره دریافت کمک هزینه های جشنواره به گروه ها نیز گفت: هنوز کمک هزینه ای به ما پرداخت نشده است، اما احتمالا تا اوایل هفته آینده اولین چک را دریافت خواهیم کرد.

کارگردان نمایش «زبان اصلی» درباره داستان نمایش توضیح داد: نمایش «اسکورسیزی» قصه ای ایرانی دارد و درباره یک گروه فیلمسازی کوتاه و آماتوری است که آخرین جلسه تمرینشان را برای پیدا کردن جای دوربین در یک سالن تئاتر برگزار می کنند.

کاهانی در پایان صحبت هایش درباره انتخاب نام «اسکورسیزی» برای نمایش گفت: در واقع شیوه اجرایی و داستان این اثر نمایشی اقتضا می کرد من هر اسمی را که دلم می خواست می توانستم روی کار بگذارم، اما چون فضای نمایش درباره یک گروه فیلمسازی و کلا سینما است، ترجیح دادم نام اسکورسیزی را که کارگردان مورد علاقه‌ام است روی اثر بگذارم.

نمایش «اسکورسیزی» آبان ماه ۹۵ در تماشاخانه ارغنون به صحنه رفته بود.

کد مطلب 3875139
آروین موذن زاده

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