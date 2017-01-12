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۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

اداره کل فنی و حرفه‌ای لرستان سرباز مربی و کارشناس جذب می‌کند

اداره کل فنی و حرفه‌ای لرستان سرباز مربی و کارشناس جذب می‌کند

خرم آباد - سومین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی و سرباز کارشناس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی و سرباز کارشناس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان برگزار می شود.

بر اساس این گزارش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود تعداد ۵ نفر سرباز مربی و ۹ نفر سرباز کارشناس را از مشمولین واجد شرایط جذب کند و در این راستا سومین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی و سرباز کارشناس برای متقاضیان اعزامی ۹۶/۴/۱ تا ۹۶/۴/۱۹ در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۶ به صورت متمرکز در سالن آزمون آنلاین اداره کل فنی و حرفه ای استان برگزار می شود.

متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۹۵/۱۱/۱ لغایت ۹۵/۱۱/۲۰ با مراجعه به آدرس اینترنتی www.portaltvto.com بخش سامانه مشمولین سربازی اقدام به ثبت نام کنند.

لیست رشته محل های مورد نیاز به شرح ذیل است:

ردیف

رشته مورد نیاز

رشته مورد نیاز

سرباز کارشناسی

(فوق دیپلم)

سرباز مربی

(لیسانس)

۱

شماره ۷ نورآباد

کلیه گرایش های رشته کشاورزی

-

۱

۲

شماره ۷ نورآباد

کلیه رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه

۲

-

۳

دوره چگنی

کلیه رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه

۲

-

۴

دوره چگنی

کلیه گرایش های رشته کشاورزی

-

۱

۵

دوره چگنی

کلیه گرایش های رشته مکانیک

۲

-

۶

شماره ۱۱ پلدختر

کلیه گرایش های رشته کشاورزی

-

۱

۷

شماره ۱۱ پلدختر

کله گرایش های رشته مکانیک

-

۲

۸

شماره ۱۱ پلدختر

کلیه رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه

۲

-

۹

شماره ۱۰ الشتر

کلیه رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه

۱

-
کد مطلب 3875140

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