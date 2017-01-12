به گزارش خبرنگار مهر، سومین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی و سرباز کارشناس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان برگزار می شود.

بر اساس این گزارش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود تعداد ۵ نفر سرباز مربی و ۹ نفر سرباز کارشناس را از مشمولین واجد شرایط جذب کند و در این راستا سومین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی و سرباز کارشناس برای متقاضیان اعزامی ۹۶/۴/۱ تا ۹۶/۴/۱۹ در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۶ به صورت متمرکز در سالن آزمون آنلاین اداره کل فنی و حرفه ای استان برگزار می شود.

متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۹۵/۱۱/۱ لغایت ۹۵/۱۱/۲۰ با مراجعه به آدرس اینترنتی www.portaltvto.com بخش سامانه مشمولین سربازی اقدام به ثبت نام کنند.

لیست رشته محل های مورد نیاز به شرح ذیل است: