به گزارش خبرنگار مهر، سومین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی و سرباز کارشناس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان برگزار می شود.
بر اساس این گزارش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود تعداد ۵ نفر سرباز مربی و ۹ نفر سرباز کارشناس را از مشمولین واجد شرایط جذب کند و در این راستا سومین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی و سرباز کارشناس برای متقاضیان اعزامی ۹۶/۴/۱ تا ۹۶/۴/۱۹ در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۶ به صورت متمرکز در سالن آزمون آنلاین اداره کل فنی و حرفه ای استان برگزار می شود.
متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۹۵/۱۱/۱ لغایت ۹۵/۱۱/۲۰ با مراجعه به آدرس اینترنتی www.portaltvto.com بخش سامانه مشمولین سربازی اقدام به ثبت نام کنند.
لیست رشته محل های مورد نیاز به شرح ذیل است:
|
ردیف
|
رشته مورد نیاز
|
رشته مورد نیاز
|
سرباز کارشناسی
(فوق دیپلم)
|
سرباز مربی
(لیسانس)
|
۱
|
شماره ۷ نورآباد
|
کلیه گرایش های رشته کشاورزی
|
-
|
۱
|
۲
|
شماره ۷ نورآباد
|
کلیه رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه
|
۲
|
-
|
۳
|
دوره چگنی
|
کلیه رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه
|
۲
|
-
|
۴
|
دوره چگنی
|
کلیه گرایش های رشته کشاورزی
|
-
|
۱
|
۵
|
دوره چگنی
|
کلیه گرایش های رشته مکانیک
|
۲
|
-
|
۶
|
شماره ۱۱ پلدختر
|
کلیه گرایش های رشته کشاورزی
|
-
|
۱
|
۷
|
شماره ۱۱ پلدختر
|
کله گرایش های رشته مکانیک
|
-
|
۲
|
۸
|
شماره ۱۱ پلدختر
|
کلیه رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه
|
۲
|
-
|
۹
|
شماره ۱۰ الشتر
|
کلیه رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه
|
۱
|
-
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