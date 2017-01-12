به گزارش خبرنگار مهر، امروز با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری یازدهمین سالگرد شهادت سردار حاج احمد کاظمی و شهدای عرفه در اصفهان برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۴:۳۰ روز پنج‌شنبه ۲۳ دی ماه، در خیمه حسینی گلستان شهدا برگزار و خانواده شهدای عرفه نیز در این مراسم حضور دارند.

سردار پاسدار شهید احمد کاظمی از جمله تاثیر گذاران و فعالان انقلابی بود و از فرماندهان دفاع مقدس است که از وی به عنوان زیرک‌ترین فرمانده دفاع مقدس و فاتح خرمشهر یاد شده است.

وی اولین فرماندهی بود که خبر آزادسازی خرمشهر را در خرداد ماه ۱۳۶۱ از طریق بیسیم اینگونه مخابره کرد: «خداوند خرمشهر را آزاد کرد».

این سردار رشید اسلام در طول دوران خدمت خود در سمت‌های متعددی چون فرماندهی لشکر ۸ نجف، فرماندهی لشکر ۱۴ امام حسین(ع)، فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) و قرارگاه رمضان، فرماندهی نیروی زمینی و هوایی سپاه و غیره را بر عهده داشت.

سردار کاظمی در روز ۱۹دی ماه سال ۸۴ در سانحه سقوط هواپیمای جنگی در نزدیکی ارومیه به شهادت رسید و بنا به وصیتش در جوار حسین خرازی در گلستان شهدا در اصفهان دفن شد.