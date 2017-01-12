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۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۵۶

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

۱۱ اثر گلستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

۱۱ اثر گلستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

گرگان – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از ثبت ۱۱ اثر استان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، ابراهیم کریمی اظهار کرد: از این آثار ثبت شده، هفت اثر میراث ناملموس و چهار اثر میراث طبیعی استان گلستان هستند.

وی افزود: این آثار پس از تهیه در دفتر ثبت آثار و تعیین حریم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان به سازمان مرکزی ارسال و با بررسی در جلسه شورای عالی ثبت و حریم کشور در فهرست آثقار ملی به ثبت رسید.

کریمی تصریح کرد: پنج پرونده مهارت پخت و تهیه نان‌های سنتی کاک، کماج، آقاندر، الزویی و قره قورتی از شهرستان گالیکش و یک پرونده مهارت دوخت پوشاک سنتی زنان قوم کتول شهرستان علی آباد با عنوان میراث ناملموس و چهار پرونده شامل رویشگاه درختان سرخدار دره پونه آرام علی آباد کتول، رویشگاه درختان ارس دره حاجی آباد شهرستان کردکوی، گل فشان قارنیارق و گل فشان نفتیلیجه از شهرستان گمیشان با عنوان میراث طبیعی ثبت شده استان گلستان هستند.

وی ادامه داد: الواح ثبتی این آثار پس از سیر تشریفات قانونی به واحد ثبت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ارسال خواهد شد.

کد مطلب 3875167

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