به گزارش خبرنگار مهر، خدا نظر دریکوند پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه مسئولان کمیته های تخصصی دهه فجر در سخنانی با اشاره به برنامه های آموزش و پرورش لرستان همزمان با ایام دهه فجر در استان اظهار داشت: آموزش و پرورش مسئولیت کمیته دانش آموزان و فرهنگیان ستاد دهه فجر را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه به صدا درآمدن زنگ انقلاب در سطح مدارس لرستان یکی از این برنامه ها خواهد بود گفت: این برنامه نیز به صورت نمادین با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد و همچنین مسئولان استانی در یکی از مدارس مرکز لرستان برگزار می شود.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان از برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در بین دانش آموزان استان همزمان با ایام دهه فجر خبر داد و تصریح کرد: این مسابقات با حضور هفت هزار نفر از دانش اموزان لرستانی برگزار می شود.

دریکوند در ادامه سخنان خود برگزاری صبحگاه مشترک تشکلهای دانش آموزی استان، غبار روبی گلزار شهدا، گفتمان های دینی، دیدار با ایثارگران و خانواده شهدای فرهنگی و ... را از دیگر برنامه های دهه فجر در سطح استان برشمرد و گفت: همچنین برپایی نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان و برگزاری سرود هزار و ۳۵۷ نفری در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این زمینه است.