دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه ای در تحقق عدالت جنسیتی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، مریم بیدخام در نشست هم اندیشی بانوان فعال استان که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری برگزار شد ضمن تسلیت به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ایشان را شخصیتی تاثیرگذار در دوران انقلاب اسلامی دانست و افزود: آن مرحوم به گردن همه ملت ایران حق دارد چرا که همه عمرش را در راه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری کرد.

وی افزود: در سال ‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین هدف ایشان حفظ نظام و تثبیت آن بود و همواره نیز در جهت وحدت بین جریان های سیاسی کشور گام بر می‌داشت.

مشاور استاندار گفت: بدون مشارکت فراگیر توسعه پایدار محقق نخواهد شد و بانوان همواره نقش برجسته ای در ایجاد یک جامعه کارآمد برعهده داشته و دولت تدبیر و امید نیز اهتمام ویژه ای در تحقق عدالت جنسیتی دارد و با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت ایران را بانوان تشکیل می دهند، زنان جامعه اسلامی همواره توانمندی لازم را برای حضور در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته اند.

وی یادآور شد: بهره مندی از نظر کارشناسان و سایر صاحب نظران در جهت تدوین نسخه عملیاتی ارتقای فرهنگ و تحکیم بنیان خانواده ضروری است و به برکت انقلاب اسلامی نیز شاهد رشد چشمگیر حضور و مستمر این قشر در صحنه های مختلف از جمله دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی هستیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه با گذشت سالها هنوز تناسب لازم میان تخصص و حضور زنان در عرصه های مختلف به نحو شایسته فراهم نشده که باید در این زمینه اقدام کنیم زیرا دخالت ندادن آنان در بسیاری از امور باعث بروز آسیب های اجتماعی می شود.

بیدخام گفت: اگر بخواهیم شاهد توسعه فرهنگی، تربیتی، سیاسی و اقتصادی در جامعه و خانواده باشیم باید مسئولیت‌های حساس و تخصصی که مطابق با توانمندی‌ بانوان است به آنان محول شود و دولت نیز به شایستگی ‌مدیریتی این قشر از جامعه نگاه ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: اگر در مسئولیت‌های اجرایی تناسب رعایت شود زمینه حضور بیشتر زنان در عرصه سیاست، تصمیم گیری و قانون گذاری هم افزایش پیدا می‌کند و در این صورت تعادل و تناسب بر مبنای نیازهای جامعه و توانمندی های موجود در پست های مدیریتی و قانونگذاری محقق می شود.

مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین ادامه داد: دستیابی به توسعه پایدار، بدون مشارکت فعال بانوان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست.

وی اضافه کرد: مشارکت صمیمانه زنان استان، حرکت جمعی به سمت تغییرات را موجب شده و دفتر امور بانوان نیز به عنوان ناظر این پویش اجتماعی، هماهنگی لازم را میان بانوان فعال در بخش های امور بانوان فرمانداری ها، دستگاه های دولتی، نهادهای مدنی، بخش خصوصی و روستاها ایجاد کرده است.

بیدخام گفت: با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید در استفاده از توانمندی بانوان، این قشر را باید در جایگاه های مدیریتی استان نیز به کار گرفت که خوشبختانه دولت یازدهم تلاش زیادی در تحقق آن انجام داده است.

وی استفاده از توانمندی‌ زنان در اجتماع و عرصه‌های مختلف را عاملی مهم در توسعه و پیشرفت کشور دانست و افزود:بانوان نشان داده‌اند که در عرصه‌های مختلف می‌توانند همپای مردان پای کار باشند و توانمندسازی زنان بدون شک توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت لذا باید میان توسعه و زنان پیوند عمیقی برقرار شود که مهمترین عامل آن توانمندسازی این قشر از جامعه است.

بیدخام با اشاره به اقدام دولت در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت: دولت مصمم است از تمام ظرفیت ها برای توسعه و پیشرفت کشور بهره ببرد و در این راه استفاده از حضور زنان نیز ضروری و اجتناب ناپذیر است.

بیدخام افزود: توسعه بیش از هر چیز به مشارکت فعال و رفاه اجتماعی بستگی دارد و یکی از راه‌های مشارکت در رفاه اجتماعی، شکل‌ گیری انجمن ‌ها و سازمان‌ های مردم نهاد است.