دائره المعارف قرآنی آیت الله هاشمی در جهان ادیان منحصر بفرد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی رضایی ظهر پنج شنبه در مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی که در بیرجند برگزار شد، اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی اسوه صبر، صبوری، آگاهی، محبت، خدمت و اعتدال بود.

وی با بیان اینکه نخستین عزادار و مصیبت زده این جریان مقام معظم رهبری بود، بیان کرد: وظیفه ما است که به عنوان عضو کوچکی از دوستداران این مردم از مقام ولایت و امامت تشکر کنیم.

امام جمعه بیرجند با اشاره به تالیف ۳۰ جلد فرهنگ قرآن توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی، عنوان داشت: ایشان بزرگترین دائره المعارف قرآنی که شامل سه هزار مدخل قرآنی بود را تالیف کردند که این کار منحصر بفردترین کار در جهان اسلام و بلکه در جهان ادیان است.

رضایی با بیان اینکه بزرگترین دغدغه آیت الله هاشمی رفسنجانی محرومین بوده است، عنوان داشت: نباید حقیقت ها و این همه خدمت را نادیده گرفت.

وی تأکید کرد: اگر کسانی از خانواده یا وابستگان ایشان اشتباه کرده در صورت نیاز باید تا حد اعدام مجازات شود اما نباید تهمت بزنیم.

امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه این روزها فضای مجازی، رسانه‌ها از وجدان خفته‌ای که برخی از تندروهای بی‌منطق ایجاد کرده بودند، منفجر شد و همه ابراز احساسات کردند، بیان داشت: آن هایی که فرصت حلالیت طلبیدن از هاشمی نداشتید و رفتید در کوره روستاهای بیرجند به هیچ مناسبتی در مورد ایشان حرف زدید حالا باید پاسخگو باشید.

رضایی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در جریان فتنه ۸۸ فرمودند: آقای هاشمی بارها تا مرز شهادت پیش رفت، بیان داشت: آیت‌الله هاشمی تمام دارایی خود را برای اسلام و دین در طبق اخلاص گذاشت و چهار سال در سلول انفرادی در بدترین شرایط از قرآن و دین دفاع کرد.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشیع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی، افزود: باید از این همه قدرشناسی مردم تشکر و قدردانی کرد و اگرچه از صدا و سیمای قبل از رحلت گلایه داریم اما باید از صدا و سیمای بعد از رحلت نیز تشکر کنیم.