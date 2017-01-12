مشکل استقرار پزشک متخصص در بشاگرد حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سید حسین داودی پس از جمع بندی موارد و مشکلات بیمارستان شهرستان بشاگرد جهت پاره ای مذاکرات همراه به همراه هیات رییسه و تیم همراه با فلکناز دهقانی فرماندار شهرستان بشاگرد و عباس رجبی معاون وی تشکیل جلسه داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: یکی از مشکلات ما جهت جذب متخصص در شهرستان بشاگرد ، نبود محل اسکان برای پزشکان و پرسنل بیمارستان شهرستان بشاگرد است که خوشبختانه با رایزنی که انجام شد فرمانداری این شهرستان با همکاری شورای شهر قول مساعد برای ساخت و تکمیل دو واحد مسکونی داده است .

وی افزود: از بعضی دیگر تصمیمهای مصوب شده در این جلسه تهیه مخازن آب برای توسعه بخشهای بیمارستان و همچنین جذب بهورز برای ۱۴ خانه بهداشت در منطقه بشاگرد بود. تامین آب این مخازن را نیز فرمانداری شهرستان بشاگرد برعهده گرفت.

دکتر داودی از احداث ۶ واحد مسکونی پرسنل بیمارستان با مشارکت سپاه پاسداران و استانداری تا پایان سال جاری خبر داد و تصریح کرد : ۶ واحد مسکونی برای پزشکان در نظر گرفته شده که تمام تلاش خود را میکنیم تا در دهه مبارک فجر به اتمام برسند تا بتوانیم پزشکان متخصص در رشته های داخلی، اطفال و زنان را در بیمارستان بقیه الله این شهرستان مستقر کنیم.

لازم به ذکر است شهرستان بشاگرد دارای ۴۰ هزار جمعیت ، ۵ مرکز بهداشتی درمانی ، ۲۴ خانه بهداشت فعال و یک بیمارستان ۳۲ تختخوابی می باشد که درجنوب شرقی استان هرمزگان واقع شده است.

ضمنا ۹ خانه بهداشت غیرفعال در این شهرستان آماده ارائه خدمت است که ۳ نفر بهورز آن جذب و درحال آموزش هستند و ۶ نفر منتظر نتیجه آزمون برگزار شده می باشند.