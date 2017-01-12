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۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چناران:

یک قلاده گرگ از استخر آب کشاورزی در چناران نجات یافت

یک قلاده گرگ از استخر آب کشاورزی در چناران نجات یافت

مشهد ـ رئیس اداره حفاظت محیط زیست چناران گفت: یک قلاده گرگ روز گذشته پس از سقوط درون یک استخر، نجات یافته و رها سازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، هادی موسی پور با اشاره به جریان نجات گرگ از استخر کشاورزی در توابع چناران، اظهار کرد: استخر تازه احداث از نوع پلیمری و فاقد هرگونه حصار و نکات ایمنی بوده و به همین دلیل یک قلاده گرگ روز گذشته پس از سقوط، به دلیل جنس دیواره های آن در داخل استخر محصور شده بود. این استخر در محدوده اراضی کشاورزی بین روستاهای نوبهار و بازه از توابع چناران بود لذا در پی گزارش مردمی، ماموران آتش نشانی گلبهار در محل حاضر و نسبت به نجات و رها سازی آن در طبیعت اقدامات لازم صورت پذیرفت.

موسی پور ادامه داد: گرگ‌ها گنجینه با ارزش حیات وحش محسوب می‌شوند و وجود آنها در ایجاد تعادل اکولوژیکی ضروری است.

وی بیان کرد: این حیوان از افزایش جمعیت حیوانات ناتوان و بیمار در طبیعت جلوگیری می‌کند و براین اساس نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت طبیعت داشته و به نوعی طبیعت را هرس می‌کند تا سلامت بماند و کاهش جمعیت آنها باعث افزایش تعداد بیماری در جمعیت گیاه‌خوار ‌شده و شیوع و طغیان بیماری را موجب می شود.

کد مطلب 3875188

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