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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

معاون وزیر علوم خبر داد؛

اجرای پروژه تحقیقاتی وزارتخانه های دفاع و نفت توسط دانشگاهها

اجرای پروژه تحقیقاتی وزارتخانه های دفاع و نفت توسط دانشگاهها

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در حال حاضر ۱۲۰۰ پروژه تحقیقاتی وزارت دفاع به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان و تحقیقات در ۲۰ منطقه نفتی زیرمجموعه وزارت نفت به وزارت علوم سپرده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وحید احمدی در نشست خبری پنجاهمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش‌عالی و پارک‌های علم و فناوری در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: وزارت علوم در سال‌های اخیر در حوزه ماموریت‌گرا کردن پژوهش‌ها و هدایت آنها به سمت فناوری گام‌های بلندی برداشته است.

وی گفت: با همین هدف تاکنون ۱۷۸ مرکز رشد واحدهای فناور و ۳۹ پارک علم و فناوری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی سطح کشور راه‌اندازی شده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: این اجلاس بزرگ‌ترین اجلاس حوزه پژوهش و فناوری کشور است که دو بار در سال برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد مراکز رشد علم و فناوری، پارک‌های علم و فناوری و دفاتر مشاوره کارآفرینی در دانشگاه‌ها از جمله اقدامات مهم وزارت علوم برای تحقق دانشگاه‌های کارآفرین است که با قوت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: برآورد و ارزیابی اقدامات انجام شده حوزه پژوهش و فناوری مراکز تحقیقاتی کشور و ترسیم برنامه آینده این حوزه از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اجلاس است.

احمدی گفت: معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم در حال حاضر ماموریت‌گرا کردن پژوهش‌ها، ارتقای کیفی پژوهش و دستیابی کشور به مرجعیت علمی را به عنوان سه سیاست کلان و مهم به طور جدی دنبال می‌کند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به افزایش ارتباط میان مراکز دانشگاهی و صنعت در سطح کشور گفت: در حال حاضر تعاملات خوبی میان وزارت علوم با سایر بخش‌ها از جمله وزارت دفاع، وزارت نیرو و وزارت نفت برقرار است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۲۰۰ پروژه تحقیقاتی وزارت دفاع به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان و تحقیقات در ۲۰ منطقه نفتی زیرمجموعه وزارت نفت به وزارت علوم سپرده شده که در حال انجام است.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: وزارت علوم با هدف کاربردی کردن طرح‌های پژوهشی اقدام به راه‌اندازی فن‌بازارهای متعدد کرده تا از ایده‌های فناورانه که می‌تواند منجر به پروژه‌های اقتصادی شود، حمایت شود و ادامه این روند به طور جدی در دستور کار وزارت علوم است.

وی افزود: راه‌اندازی المپیاد کسب و کار دانشجویی در دو سال اخیر با عنوان جشنواره «شیخ بهایی» از دیگر اقداماتی است که در راستای حمایت مادی و معنوی وزارت علوم از ایده‌های نو و خلاق و تجاری‌سازی فناوری در حال انجام است.

احمدی ادامه داد: با تلاش وزارت علوم از سال گذشته تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد قرارداد میان عرضه‌کنندگان فناوری و سرمایه‌گذاران سطح کشور بسته شده است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به رشد زیرساخت‌های مورد نیاز عرصه پژوهش کشور، اظهار داشت: راه‌اندازی «شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)» از جمله اقداماتی است که در همین راستا و با هدف مدیریت هماهنگ، تجهیز و حل مشکلات آزمایشگاه‌های موجود در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سطح کشور در سال‌های اخیر انجام شده است.

وی با تاکید بر ضرورت حرکت دانشگاه‌های کشور به سمت کارآفرینی، بیان کرد: ایجاد مراکز رشد علم و فناوری، مراکز نوآوری، پارک‌های علم و فناوری و دفاتر مشاوره کارآفرینی در دانشگاه‌های سطح کشور از جمله اقدامات مهم وزارت علوم جهت تحقق دانشگاه‌های کارآفرین است که با قوت دنبال می‌شود.

احمدی خاطرنشان کرد: در راستای جهانی کردن حوزه علم و فناوری کشور که شاخص مهمی در زمینه پیشرفت کشورهای مختلف است در سال‌های اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته و تفاهم‌نامه‌های متعددی میان ایران با کشورهایی از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش، چین و ژاپن منعقد شده است.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت توجه به عرصه اقتصاد مقاومتی، گفت: در حال حاضر ۴ پروژه اقتصاد مقاومتی شامل تحقق دانشگاه‌های کارآفرین، ارتقای ۵ دانشگاه یا پژوهشگاه سطح کشور به سطح بین‌المللی، آمایش و ارزیابی دانشگاه‌های سطح کشور و تغییر نظام آموزشی دانشگاه‌ها به سمتی که بتواند مشکلات کشور را حل کند، به صورت ویژه در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته و با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علم و فناوری در حال اجراست.

کد مطلب 3875189
زهرا سیفی

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