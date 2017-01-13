اجرای پروژه تحقیقاتی وزارتخانه های دفاع و نفت توسط دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وحید احمدی در نشست خبری پنجاهمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزشعالی و پارکهای علم و فناوری در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: وزارت علوم در سالهای اخیر در حوزه ماموریتگرا کردن پژوهشها و هدایت آنها به سمت فناوری گامهای بلندی برداشته است.
وی گفت: با همین هدف تاکنون ۱۷۸ مرکز رشد واحدهای فناور و ۳۹ پارک علم و فناوری در دانشگاهها و مراکز علمی سطح کشور راهاندازی شده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: این اجلاس بزرگترین اجلاس حوزه پژوهش و فناوری کشور است که دو بار در سال برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد مراکز رشد علم و فناوری، پارکهای علم و فناوری و دفاتر مشاوره کارآفرینی در دانشگاهها از جمله اقدامات مهم وزارت علوم برای تحقق دانشگاههای کارآفرین است که با قوت دنبال میشود.
وی تصریح کرد: برآورد و ارزیابی اقدامات انجام شده حوزه پژوهش و فناوری مراکز تحقیقاتی کشور و ترسیم برنامه آینده این حوزه از مهمترین اهداف برگزاری این اجلاس است.
احمدی گفت: معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم در حال حاضر ماموریتگرا کردن پژوهشها، ارتقای کیفی پژوهش و دستیابی کشور به مرجعیت علمی را به عنوان سه سیاست کلان و مهم به طور جدی دنبال میکند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به افزایش ارتباط میان مراکز دانشگاهی و صنعت در سطح کشور گفت: در حال حاضر تعاملات خوبی میان وزارت علوم با سایر بخشها از جمله وزارت دفاع، وزارت نیرو و وزارت نفت برقرار است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۲۰۰ پروژه تحقیقاتی وزارت دفاع به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان و تحقیقات در ۲۰ منطقه نفتی زیرمجموعه وزارت نفت به وزارت علوم سپرده شده که در حال انجام است.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: وزارت علوم با هدف کاربردی کردن طرحهای پژوهشی اقدام به راهاندازی فنبازارهای متعدد کرده تا از ایدههای فناورانه که میتواند منجر به پروژههای اقتصادی شود، حمایت شود و ادامه این روند به طور جدی در دستور کار وزارت علوم است.
وی افزود: راهاندازی المپیاد کسب و کار دانشجویی در دو سال اخیر با عنوان جشنواره «شیخ بهایی» از دیگر اقداماتی است که در راستای حمایت مادی و معنوی وزارت علوم از ایدههای نو و خلاق و تجاریسازی فناوری در حال انجام است.
احمدی ادامه داد: با تلاش وزارت علوم از سال گذشته تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد قرارداد میان عرضهکنندگان فناوری و سرمایهگذاران سطح کشور بسته شده است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به رشد زیرساختهای مورد نیاز عرصه پژوهش کشور، اظهار داشت: راهاندازی «شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا)» از جمله اقداماتی است که در همین راستا و با هدف مدیریت هماهنگ، تجهیز و حل مشکلات آزمایشگاههای موجود در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی سطح کشور در سالهای اخیر انجام شده است.
وی با تاکید بر ضرورت حرکت دانشگاههای کشور به سمت کارآفرینی، بیان کرد: ایجاد مراکز رشد علم و فناوری، مراکز نوآوری، پارکهای علم و فناوری و دفاتر مشاوره کارآفرینی در دانشگاههای سطح کشور از جمله اقدامات مهم وزارت علوم جهت تحقق دانشگاههای کارآفرین است که با قوت دنبال میشود.
احمدی خاطرنشان کرد: در راستای جهانی کردن حوزه علم و فناوری کشور که شاخص مهمی در زمینه پیشرفت کشورهای مختلف است در سالهای اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته و تفاهمنامههای متعددی میان ایران با کشورهایی از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش، چین و ژاپن منعقد شده است.
دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت توجه به عرصه اقتصاد مقاومتی، گفت: در حال حاضر ۴ پروژه اقتصاد مقاومتی شامل تحقق دانشگاههای کارآفرین، ارتقای ۵ دانشگاه یا پژوهشگاه سطح کشور به سطح بینالمللی، آمایش و ارزیابی دانشگاههای سطح کشور و تغییر نظام آموزشی دانشگاهها به سمتی که بتواند مشکلات کشور را حل کند، به صورت ویژه در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته و با همکاری دانشگاهها و مراکز علم و فناوری در حال اجراست.
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