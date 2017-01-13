«اگر شبی از شب های تهران مسافری» به پالیز می رود/ برپایی آیین زار

جواد صداقت درباره تجربه اجرای نمایش «اگر شبی از شب های تهران مسافری» نوشته علی شمس به خبرنگار مهر گفت: نمایش «اگر شبی از شب های تهران مسافری» را از ۶ دی ماه در تالار مولوی روی صحنه بردیم و امروز جمعه ۲۴ دی ماه آخرین اجرای این اثر نمایشی است. خوشبختانه استقبال خوبی هم از سوی مخاطبان از این نمایش صورت گرفت. من به همراه الهام ابنی به صورت مشترک کارگردانی اثر را بر عهده داریم و حشمت الله غضنفر و الهام ابنی بازیگران اثر هستند. همچنین محمدجعفر سعیدی نیز آهنگسازی کار را عهده دار است.

وی با اشاره به اجرای نمایش «اگر شبی از شب های تهران مسافری» در شهر بوشهر و استقبال مخاطبان از آن اجرا، اظهار کرد: ما این نمایش را سال گذشته در جشنواره بین المللی نمایش های «آیینی و سنتی» اجرا کردیم ولی با این وجود بدون هیچ حمایتی از سوی مرکز هنرهای نمایشی، این اثر را در تالار مولوی به صحنه بردیم. تنها حامی ما یک شخصیت حقیقی از شهر بوشهر بود که به صورت شخصی از اجرای ما حمایت کرد.

این کارگردان تئاتر درباره شیوه اجرای متن «اگر شبی از شب های تهران مسافری» که دارای فضایی کمدی است، یادآور شد: ما نمایش را در فضایی سایکودرام و به صورت زاردرمانی اجرا کردیم. فضای کمدی اثر را هم تبدیل به فضای طنز تلخ اجتماعی کردیم و تراژدی ماجرا را مدنظر قرار دادیم. ما این نمایش را با ۲ بازیگر اجرا کردیم بدون اینکه نقش های اثر را حذف کنیم. در واقع در فضایی متفاوت و عجیب نمایش اجرا می شود.

صداقت که به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بوشهر نیز فعالیت می کند، درباره احتمال اجرای مجدد نمایش «اگر شبی از شب های تهران مسافری» در تهران، افزود: تقریبا ۵۰ درصد توافقات برای اجرای این اثر نمایشی در اردیبهشت ماه سال ۹۶ در تماشاخانه پالیز انجام شده و پیگیر نهایی شدن توافقات برای این اجرا هستیم.

وی با اشاره به حضور خود با اثری دیگر در سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، توضیح داد: قرار است با نمایش «دستاری که بر پیکر اسب پیک در راه، در عجب راهی دی و روز، مسخ پیک ماند تا در راه، دستاری خونین شود» در جشنواره تئاتر فجر حضور داشته باشیم. نویسندگی، طراحی و کارگردانی این اثر بر عهده خودم است و این نمایش را ۶ بهمن ماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر در ۲ نوبت ۱۷ و ۱۹:۳۰ به صحنه خواهیم برد.

این کارگردان تئاتر درباره کار جدیدش عنوان کرد: الهام ابنی، فاطمه کشاورز، عبدالله عادلی مقدم، آرمان حسین زاده، رضا تخت طاووس، میترا کشاورز، امیرحسین نبات خور و سعید باباخانی بازیگران این نمایش هستند. همچنین احمد حمیدیان کار موسیقی و محمد جعفر سعیدی نوازندگی موسیقی را بر عهده دارد.

عکس کنار خبر از هانیه زاهد است.